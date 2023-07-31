В состав Беломорской ВМБ Северного флота вошел новый спасательный буксир "Полярный конвой"



Буксирное судно "СБ-123" проекта 02980 (ПС-45)

Источник: bastin-karpenro.ru Буксирное судно "СБ-123" проекта 02980 (ПС-45)Источник: bastin-karpenro.ru

ЦАМТО, 31 июля. В Беломорской военно-морской базе (ВМБ) Северного флота 28 июля состоялась церемония подъема флага аварийно-спасательной службы ВМФ России на спасательно-буксирном судне СБ-736 и присвоения ему наименования "Полярный конвой".

С подъемом флага судно официально вошло в состав Беломорской ВМБ Северного флота. Наименование "Полярный конвой" присвоено спасательному буксиру приказом Главнокомандующего ВМФ России в честь 75-летнего юбилея прихода первого союзного конвоя "Дервиш".

Командир Беломорской ВМБ контр-адмирал Владимир Воробьев в торжественной обстановке вручил капитану судна флаг аварийно-спасательной службы ВМФ России, под которым новый спасательный буксир продолжит свою службу на Северном флоте.

В церемонии приняли участие губернатор Архангельской области Игорь Орлов, а также гости из Санкт-Петербурга: представители предприятии "Пелла", где было построено судно, и общественной организации "Полярный конвой", деятельность которой направлена на сохранение традиций братства северных конвоев.

Спасательный буксир СБ-736 "Полярный конвой" проекта 02980 – судно нового поколения. Оно предназначено для морских буксировок во льдах и на чистой воде, может осуществлять перевозки персонала и грузов, оказывать содействие в технических работах на кораблях и эвакуации пострадавших.

Возможности судна позволяют нести дежурство в составе сил поисково-спасательного обеспечения, эффективно тушить пожары на плавучих и береговых объектах и привлекаться к тушению горящего на воде топлива, ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов, обеспечению подводно-технических работ, выполнению эскортных операций на скорости до 10 узлов. Кроме того, они способны ломать лед толщиной до 1 м на скорости 2-5 узлов, сообщает пресс-служба Северного флота.