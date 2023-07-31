Российские военные установили рекорд на танковом биатлоне на АрМИ-2017



Участники индивидуальной гонки соревнований по танковому биатлону команды министерства обороны Зимбабве Армейских международных Игр-2017 на подмосковном полигоне Алабино. 30 июля 2017

Источник: © РИА Новости / Илья Питалев Участники индивидуальной гонки соревнований по танковому биатлону команды министерства обороны Зимбабве Армейских международных Игр-2017 на подмосковном полигоне Алабино. 30 июля 2017Источник: © РИА Новости / Илья Питалев

ПОЛИГОН АЛАБИНО (Московская область), 31 июл - РИА Новости. Российский экипаж установил рекорд по скорости и меткости стрельбы за все время проведения танкового биатлона, сообщил главный судья Армейских международных игр генерал-майор Дмитрий Горбатенко.

"На сегодняшний день первый экипаж российской команды по танковому биатлону показал самый высокий результат - это фактически абсолютный показатель за все годы проведения соревнований танкистов на этой трассе", - сказал он.

По его словам, в прошлом году лучший результат в индивидуальных заездах показала китайская команда - танк пришел к финишу за 21 минуту 3 секунды при том, что танкисты не поразили одну из мишеней.

Первый российский экипаж, выступающий на играх этого года, показал лучшее время - 19 минут 10 секунд, ни разу не промахнувшись. В прошлом году лучшим временем россиян стало 23 минуты 18 секунд при одном промахе.

Как сообщил главный судья танкового биатлона полковник Роман Бинюков, по результатам двух дней соревнований Россия занимает первое место в турнирной таблице, второй стала китайская команда, замыкает тройку лидеров Белоруссия.

По его словам, сегодня начинаются индивидуальные заезды вторых экипажей команд.