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Глава ВКС высоко оценил китайские полигоны для "Авиадартс"

01.08.2017 РИА Новости 68 0
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Командующий Воздушно-космическими силами РФ генерал-полковник Виктор Бондарев. Архивное фото
Командующий Воздушно-космическими силами РФ генерал-полковник Виктор Бондарев. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Сергей Мамонтов

ЧАНЧУНЬ, 31 июл - РИА Новости. Меры авиационной безопасности на всех полигонах Китая, задействованных для международных соревнований "Авиадартс", полностью соответствуют самым строгим требованиям. Об этом рассказал журналистам в понедельник главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ Герой России генерал-полковник Виктор Бондарев.

"С безопасностью абсолютно никаких проблем, китайская сторона предоставила нам в полном объеме всю необходимую технику для подготовки самолетов к вылетам. Выполнить поставленную задачу любой ценой - нам это не надо. Прежде всего - меры безопасности", - сказал он.

Также в Китае все прекрасно организовано по размещению, отдыху и питанию пилотов, добавил главком. Что касается правил конкурса, то было разработано специальное положение о проведении соревнований. Оценки во всех номинациях будут выставлять не только китайские, но и российские судьи.

"Мы придерживаемся этого положения. Я думаю, что никто не едет на соревнования, зная, что его будут обманывать. Рамки положением о международных соревнованиях определены, мы их выдержим и потребуем, чтобы это было именно так", - подчеркнул Бондарев.
31.07.2017
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Китай
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Бондарев Виктор

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