Глава ВКС высоко оценил китайские полигоны для "Авиадартс"



Командующий Воздушно-космическими силами РФ генерал-полковник Виктор Бондарев. Архивное фото

Источник: © РИА Новости / Сергей Мамонтов Командующий Воздушно-космическими силами РФ генерал-полковник Виктор Бондарев. Архивное фотоИсточник: © РИА Новости / Сергей Мамонтов

ЧАНЧУНЬ, 31 июл - РИА Новости. Меры авиационной безопасности на всех полигонах Китая, задействованных для международных соревнований "Авиадартс", полностью соответствуют самым строгим требованиям. Об этом рассказал журналистам в понедельник главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ Герой России генерал-полковник Виктор Бондарев.

"С безопасностью абсолютно никаких проблем, китайская сторона предоставила нам в полном объеме всю необходимую технику для подготовки самолетов к вылетам. Выполнить поставленную задачу любой ценой - нам это не надо. Прежде всего - меры безопасности", - сказал он.

Также в Китае все прекрасно организовано по размещению, отдыху и питанию пилотов, добавил главком. Что касается правил конкурса, то было разработано специальное положение о проведении соревнований. Оценки во всех номинациях будут выставлять не только китайские, но и российские судьи.

"Мы придерживаемся этого положения. Я думаю, что никто не едет на соревнования, зная, что его будут обманывать. Рамки положением о международных соревнованиях определены, мы их выдержим и потребуем, чтобы это было именно так", - подчеркнул Бондарев.