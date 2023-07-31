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Кадыров заявил, что российские подводные лодки способны поразить любую цель

01.08.2017 РИА Новости 115 0
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Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров
Источник: © РИА Новости / Александр Вильф

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем поздравлении с Днем Военно-морского флота (ВМФ) заявил, что подводные лодки РФ при необходимости готовы "поразить любую цель из любой точки всех океанов мира".


Сегодня наша страна отмечает День Военно-Морского флота России. Это праздник многих тысяч мужественных матросов, мичманов, офицеров, которые в любое время года и при любой погоде несут нелёгкую службу на просторах мирового океана. Наш военный флот имеет славную историю. В его летописи сражения на Тихом океане, Балтийском, Северном, Чёрном и других морях, героические операции против подводных лодок и надводных кораблей противника в годы Великой Отечественной войны. И сегодня наш флот находится не только у родных причалов и в родных базах. Наши атомные подводные лодки готовы в случае необходимости поразить любую цель из любой точки всех океанов мира. Наша группировка в Средиземном море оказывает существенное влияние на ход операции против Иблисского государства в Сирии. Я искренне поздравляю с праздником министра обороны России Сергея Шойгу, Главнокомандующего ВМФ РФ Владимира Королёва, весь личный состав ВМФ, курсантов и ветеранов. Желаю всем крепкого здоровья, успехов и удачи в ратной службе! #Кадыров #Россия #Чечня #ВМФ

Публикация от Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95) Июл 30 2017 в 11:43 PDT


По его словам, "это праздник многих тысяч мужественных матросов, мичманов, офицеров, которые в любое время года и при любой погоде несут нелёгкую службу на просторах Мирового океана". "Наш военный флот имеет славную историю. В его летописи сражения на Тихом океане, Балтийском, Северном, Чёрном и других морях, героические операции против подводных лодок и надводных кораблей противника в годы Великой Отечественной войны", - отметил Кадыров.

Он добавил, что "сегодня наш флот находится не только у родных причалов и в родных базах, наша группировка в Средиземном море оказывает существенное влияние на ход операции против Иблисского государства (террористическая группировка "Исламское государство", запрещена в РФ - ред.) в Сирии".

Помимо этого, он поздравил с праздником министра обороны России Сергея Шойгу, главнокомандующего ВМФ РФ Владимира Королёва, весь личный состав ВМФ, курсантов и ветеранов, а также пожелал всем крепкого здоровья, успехов и удачи в службе.
31.07.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Сирия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей

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