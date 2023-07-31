Запуск первой в Японии частной ракеты завершился неудачно



Источник: © Chip Somodevilla/Getty Images Источник: © Chip Somodevilla/Getty Images

Ракета упала в Тихий океан в нескольких десятках километров от города Таики на северном острове Хоккайдо, откуда проходил запуск

ТОКИО, 30 июля. /ТАСС/. Запуск первой в Японии ракеты, которую разработала частная компания Interstellar Technologies, завершился неудачно. Об этом сообщил в воскресенье разработчик в своем официальном Twitter.

"Сразу после старта возникли проблемы с получением телеметрии, в результате чего мы приняли решение в экстренном порядке остановить двигатель", - говорится в сообщении. По данным агентства Kyodo, ракета упала в Тихий океан в нескольких десятках километров от города Таики на северном острове Хоккайдо, откуда проходил запуск. Никакого ущерба на данный момент не зафиксировано.

Старт ракеты откладывался несколько раз в течение дня из-за технических проблем с одним из аккумуляторов и топливной системой, а также из-за дополнительных проверок безопасности в предполагаемом месте падения ракеты. Длина ракеты под названием MOMO составляет всего 10 м, диаметр 50 см, а вес около тонны.

По плану, он должна была подняться на высоту около 100 км и пролететь в термосфере на протяжении четырех минут.

Стоимость проекта, по некоторым оценкам, не превышает 50 млн иен ($445 тыс.). За счет этого проекта в Interstellar Technologies надеются сделать большой шаг на пути к созданию коммерческого производства компактных ракет, предназначенных для запуска на орбиту сверхмалых спутников.

В начале этого года Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) запустило аналогичную по параметрам ракету-носитель SS-520 самого компактного в мире класса с коммуникационным спутником TRICOM1 весом 3 кг.

Однако запуск не увенчался успехом, поскольку во второй ступени ракеты не произошло воспламенения топлива, и она упала в Японское море. Общие расходы на ее разработку и запуск не превышают 400 млн иен ($3,6 млн).