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В Польше создали лабораторию для изучения поведения людей при дальних космических полетах

01.08.2017 ТАСС 66 0
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Марс
Марс
Источник: globallookpress.com © World History Archive

Участники исследования будут жить в специально спроектированном пространстве

ВАРШАВА, 29 июля. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Марсианская база Lunares в субботу начинает работать на территории бывшего военного аэродрома в городе Пила Велькопольского воеводства в центральной части Польши. Эта научная лаборатория, созданная при участии Европейского космического агентства, займется изучением поведения людей в условиях длительной изоляции.

В этом объекте будут симулировать условия жизни на будущих базах на Луне и Марсе. Первая группа из шести "подопытных астронавтов" поселится в комплексе Lunares в ближайшие дни. 31 июля двухнедельную миссию начнут представители Пуэрто-Рико, Израиля, Испании, Франции, Индии и Нигерии. Другие проекты уже запланированы на сентябрь и октябрь. Сообщается, что в них примут участие дети и инвалид.

Участники исследования будут жить в специально спроектированном пространстве, состоящем из нескольких модулей: спальный блок, кухня, кабинеты, биологическая и аналитическая лаборатории, склад оборудования, тренажерный зал и ванная. Прогуляться они смогут лишь по территории объединенного с жилой зоной авиационного ангара, в котором воссоздан внеземной пейзаж. Для такого выхода им придется облачиться в специальный космический комбинезон.

"Ранее базы такого типа создавались в труднодоступных местах на Земле, к примеру в пустыне в Юте или на вулкане на Гавайях. В Польше таких условий нет, но это не означает, что мы не можем проявить креативность и симулировать изоляцию. Использование ангара создает нужный эффект", - информировал один из организаторов проекта Радек Грабарек.

"В нашей стране недостает специальной лаборатории для симуляции космических миссий, не говоря уже о нехватке национальной программы космонавтики. Создавая такую космическую базу, мы можем сделать первый маленький шаг к отправке в космос второго поляка (первым и пока единственным был Мирослав Гермашевский, совершивший свой полет в 1978 году)", - указала сотрудница Европейского космического агентства, выступившая инициатором проекта, Агата Колодзейчик.

На новой польской исследовательской базе ученые намерены изучить поведение людей в ситуации длительной изоляции, одиночества и жизни в ограниченном пространстве. Созданные условия максимально приближены к тем, с которыми астронавты столкнутся в будущем на настоящих базах на Луне и Марсе.

Участники исследований будут полностью отрезаны от внешнего мира, не будут знать, какой на Земле день, время года, пора дня. "Ученые будут удаленно контролировать освещение в комплексе, чтобы создать иллюзию течения времени. Это поможет изучить систему синхронизации биологических часов в космосе", - информируют организаторы проекта.
31.07.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Израиль
Индия
Испания
Нигерия
Польша
Франция
Компании
ESA (ЕКА)
Проекты
Луна

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