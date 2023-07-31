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«КАМАЗ» посетила зампредседателя Госдумы РФ

01.08.2017 ПАО "КАМАЗ" 211 0
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Логотип ПАО «КАМАЗ»
Источник: http://kamaz.org/

В рамках промышленного туризма, в составе экскурсионной группы российских специалистов предприятия ПАО «КАМАЗ» (входит в Госкорпорацию Ростех) посетила заместитель председателя Государственной думы РФ Ольга Епифанова.


Вице-спикер Госдумы РФ Ольга Епифанова прошла по одному из четырёх утверждённых в компании экскурсионных маршрутов и ознакомилась с работой конвейера сборки кабин и главного сборочного конвейера автомобильного завода. Также российским гостям показали фильм-презентацию о «КАМАЗе».


«Всегда интересно сравнивать наши производства с зарубежными. Сегодня я ходила по заводу с огромным удовольствием и увидела здесь реальные элементы японской системы качества, которая является мировым эталоном, - поделилась впечатлениями Ольга Епифанова. - Мы успели обсудить с коллегами проблему привлечения молодых кадров на производство, что актуально для российской промышленности». Говоря о самом экскурсионном маршруте, вице-спикер отметила его зрелищность, высокую информативность и познавательность. «Хотелось самой попробовать выполнить какую-либо операцию и оценить, насколько это легко или сложно», - подчеркнула


На основании инициативы президента Татарстана Рустама Минниханова по организации в республике промышленного туризма в начале 2016 года заводы автогиганта были включены в туристические маршруты, а в апреле прошлого года на «КАМАЗе» состоялась первая экскурсия. За время работы в этом направлении ведущий российский автопроизводитель принял более 600 российских и иностранных туристов, которые побывали на автомобильном, прессово-рамном, литейном заводах и заводе двигателей.
31.07.2017
Права на данный материал
принадлежат ПАО "КАМАЗ"
Материал передан ВПК.name правообладателем
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Япония
Компании
КАМАЗ
Ростех

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