«КАМАЗ» посетила зампредседателя Госдумы РФ
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Логотип ПАО «КАМАЗ»
Источник: http://kamaz.org/
В рамках промышленного туризма, в составе экскурсионной группы российских специалистов предприятия ПАО «КАМАЗ» (входит в Госкорпорацию Ростех) посетила заместитель председателя Государственной думы РФ Ольга Епифанова.
Вице-спикер Госдумы РФ Ольга Епифанова прошла по одному из четырёх утверждённых в компании экскурсионных маршрутов и ознакомилась с работой конвейера сборки кабин и главного сборочного конвейера автомобильного завода. Также российским гостям показали фильм-презентацию о «КАМАЗе».
«Всегда интересно сравнивать наши производства с зарубежными. Сегодня я ходила по заводу с огромным удовольствием и увидела здесь реальные элементы японской системы качества, которая является мировым эталоном, - поделилась впечатлениями Ольга Епифанова. - Мы успели обсудить с коллегами проблему привлечения молодых кадров на производство, что актуально для российской промышленности». Говоря о самом экскурсионном маршруте, вице-спикер отметила его зрелищность, высокую информативность и познавательность. «Хотелось самой попробовать выполнить какую-либо операцию и оценить, насколько это легко или сложно», - подчеркнула
На основании инициативы президента Татарстана Рустама Минниханова по организации в республике промышленного туризма в начале 2016 года заводы автогиганта были включены в туристические маршруты, а в апреле прошлого года на «КАМАЗе» состоялась первая экскурсия. За время работы в этом направлении ведущий российский автопроизводитель принял более 600 российских и иностранных туристов, которые побывали на автомобильном, прессово-рамном, литейном заводах и заводе двигателей.
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31.07.2017
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