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КРЭТ вошел в рейтинг ста крупнейших мировых производителей оружия по версии Defense News

01.08.2017 ОАО «Концерн «Радиоэлектронные технологии» 354 0
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Новый бренд КРЭТ
Новый бренд Концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ)
Источник: http://www.kret.com/

Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, в составе ГК Ростех) вошел в сотню крупнейших производителей продукции военного назначения по версии американского еженедельника Defense News, который специализируется на новостях на военную тематику. По итогам 2016 года КРЭТ занял 50 место.


Помимо КРЭТ в рейтинг Defense News попали еще 5 российский компаний: «Алмаз-Антей», Объединенная авиастроительная корпорация, корпорация «Тактическое ракетное вооружение», «Уралвагонзавод» и концерн «РТИ Системы».


«КРЭТ – российский лидер и ведущий разработчик, и производитель в области создания бортового радиоэлектронного оборудования для всех типов летательных аппаратов, средств и комплексов радиоэлектронной борьбы, а также систем государственного опознавания, - подчеркивает первый заместитель генерального директора Концерна Владимир Зверев. – Традиционное участие Концерна в престижном рейтинге Топ-100 крупнейших мировых оборонных компаний по версии Defense News свидетельствует о высокой конкурентоспособности российской электроники, и мотивирует нас на дальнейшую работу по совершенствованию выпускаемой продукции, наращивании объемов ее производства и экспорта».
31.07.2017
Права на данный материал
принадлежат ОАО «Концерн «Радиоэлектронные технологии»
Материал передан ВПК.name правообладателем
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Страны
Россия
США
Компании
Алмаз-Антей
Корпорация ТРВ
КРЭТ
ОАК
Ростех
Уралвагонзавод

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