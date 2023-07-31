КРЭТ вошел в рейтинг ста крупнейших мировых производителей оружия по версии Defense News



Новый бренд Концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ)

Источник: http://www.kret.com/ Новый бренд Концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ)Источник: http://www.kret.com/

Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, в составе ГК Ростех) вошел в сотню крупнейших производителей продукции военного назначения по версии американского еженедельника Defense News, который специализируется на новостях на военную тематику. По итогам 2016 года КРЭТ занял 50 место.

Помимо КРЭТ в рейтинг Defense News попали еще 5 российский компаний: «Алмаз-Антей», Объединенная авиастроительная корпорация, корпорация «Тактическое ракетное вооружение», «Уралвагонзавод» и концерн «РТИ Системы».

«КРЭТ – российский лидер и ведущий разработчик, и производитель в области создания бортового радиоэлектронного оборудования для всех типов летательных аппаратов, средств и комплексов радиоэлектронной борьбы, а также систем государственного опознавания, - подчеркивает первый заместитель генерального директора Концерна Владимир Зверев. – Традиционное участие Концерна в престижном рейтинге Топ-100 крупнейших мировых оборонных компаний по версии Defense News свидетельствует о высокой конкурентоспособности российской электроники, и мотивирует нас на дальнейшую работу по совершенствованию выпускаемой продукции, наращивании объемов ее производства и экспорта».