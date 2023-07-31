СМИ раскрыли название серийных истребителей пятого поколения Т-50



Взлет самолета Т-50 на авиасалоне МАКС. Жуковский, август 2015 года

Источник: Михаил Воскресенский / РИА Новости Взлет самолета Т-50 на авиасалоне МАКС. Жуковский, август 2015 годаИсточник: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Французский журнал "Air&Cosmos" опубликовал статью Петра Бутовского и Энтони Энграна "Du PAK FA au Su-57", в которой утверждается, что российский истребитель пятого поколения Т-50, создаваемый в рамках проекта ПАК ФА (перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации), получил серийное обозначение Су-57.

Журнал распространяется по подписке, перевод статьи приводится российским военным блогом bmpd, который ведут представители Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ).

Авторы статьи отмечают, что официальное сообщение о серийном наименовании самолета планировалось сделать во время посещения президентом Владимиром Путиным международного авиакосмического салона МАКС-2017, в ходе которого Путин должен был, в частности, зайти в закрытый для публичного посещения ангар с Т-50. Однако маршрут главы государства был неожиданно изменен, и официальное объявление серийного наименования машины было отложено.

В ходе авиасалона МАКС-2017 глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь сообщил о завершении первого этапа испытаний истребителя Т-50 ПАК ФА и планах начать серийные поставки самолета в 2019 году. Самолеты, как уточнил Слюсарь, будут передаваться с двигателями первого этапа, кроме 11-й и 12-й машин, которые в точности будут соответствовать техническому облику серийного истребителя.

Испытания самолета Т-50 начались в январе 2010 года. Исходно предполагалось, что поставки серийных машин начнутся в 2016 году, а достижение боевой готовности первых подразделений на новом самолете планировалось на 2017 год, однако в итоге сроки были сдвинуты вправо, как в силу необходимости доработки машины, так и из-за экономических причин. Потребности ВВС России в истребителях этого типа оцениваются более чем в 200 единиц.