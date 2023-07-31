Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

СМИ раскрыли название серийных истребителей пятого поколения Т-50

01.08.2017 Lenta.ru 107 0
0
Понравилась новость?
 0
Т-50
Взлет самолета Т-50 на авиасалоне МАКС. Жуковский, август 2015 года
Источник: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Французский журнал "Air&Cosmos" опубликовал статью Петра Бутовского и Энтони Энграна "Du PAK FA au Su-57", в которой утверждается, что российский истребитель пятого поколения Т-50, создаваемый в рамках проекта ПАК ФА (перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации), получил серийное обозначение Су-57.

Журнал распространяется по подписке, перевод статьи приводится российским военным блогом bmpd, который ведут представители Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ).

Авторы статьи отмечают, что официальное сообщение о серийном наименовании самолета планировалось сделать во время посещения президентом Владимиром Путиным международного авиакосмического салона МАКС-2017, в ходе которого Путин должен был, в частности, зайти в закрытый для публичного посещения ангар с Т-50. Однако маршрут главы государства был неожиданно изменен, и официальное объявление серийного наименования машины было отложено.

В ходе авиасалона МАКС-2017 глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь сообщил о завершении первого этапа испытаний истребителя Т-50 ПАК ФА и планах начать серийные поставки самолета в 2019 году. Самолеты, как уточнил Слюсарь, будут передаваться с двигателями первого этапа, кроме 11-й и 12-й машин, которые в точности будут соответствовать техническому облику серийного истребителя.

Испытания самолета Т-50 начались в январе 2010 года. Исходно предполагалось, что поставки серийных машин начнутся в 2016 году, а достижение боевой готовности первых подразделений на новом самолете планировалось на 2017 год, однако в итоге сроки были сдвинуты вправо, как в силу необходимости доработки машины, так и из-за экономических причин. Потребности ВВС России в истребителях этого типа оцениваются более чем в 200 единиц.
31.07.2017
Права на данный материал
принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Франция
Продукция
ПАК ФА
Компании
ОАК
ЦАСТ
Персоны
Путин Владимир
Слюсарь Юрий
Проекты
Истребитель 5 поколения

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 01.08 03:00
  • 1
На аэродромах Минобороны смогут заправляться свыше 800 самолетов одновременно
  • 01.08 02:44
  • 1
Клинцевич анонсировал строительство шести российских авианосцев
  • 01.08 01:45
  • 2
"Каракурты" размажут по верфям
  • 31.07 23:57
  • 23
"Карбоновые призраки": углепластик скроет самолеты ВКС России от радаров
  • 31.07 22:46
  • 20
Россия собирается построить суперавианосец, которому не суждено быть спущенным на воду (El Confidencial, Испания)
  • 31.07 21:43
  • 263
Вариант компоновки перспективного авианосца
  • 31.07 20:27
  • 26
Российская сверхтяжелая ракета будет способна вывести на орбиту не менее 70 тонн груза
  • 31.07 20:15
  • 4
Критерии разумности роботизации и «цифровой экономики»
  • 31.07 19:44
  • 18
Минобороны США заключило контракт на поставку первой серийной партии ПКР большой дальности LRASM
  • 31.07 18:34
  • 1012
Как насчёт юмористического раздела?
  • 31.07 18:32
  • 75
Новейший танк "Армата" защищен от любых существующих сейчас снарядов
  • 31.07 18:18
  • 1
Вооруженные силы Уганды получили танки российского и китайского производства
  • 31.07 18:16
  • 9
Турция заявила о согласии России передать технологии системы С-400
  • 31.07 18:12
  • 1
Военнослужащие РФ выступят на китайской технике на трех конкурсах АрМИ-2017
  • 31.07 18:06
  • 338
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
другие обсуждаемые темы