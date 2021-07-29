Николай Никифоров: «Самое главное — объединить усилия для разработки альтернативных цифровых платформ»



Источник: gereports.ca Источник: gereports.ca

Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров выступил на Третьей встрече министров связи стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка), которая проходит в Китайской Народной Республике (КНР) в рамках председательства Китая в межгосударственном объединении БРИКС. В ходе встречи отраслевых министров также состоялись индустриальный диалог с участием представителей ведущих ИКТ-компаний на тему «Инновации в области ИКТ и интеграционное развитие в эпоху цифровой экономики» и заседание Рабочей группы БРИКС по сотрудничеству в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Глава Минкомсвязи России призвал участников встречи объединить усилия в разработке альтернативных платформ с целью обеспечить необходимый информационный суверенитет и баланс сил на глобальном рынке.

На открытии встречи глава Минкомсвязи России Николай Никифоров отметил, что мировая экономика становится цифровой, а отрасли, где широко используются новые технологии, характеризуются высокими темпами роста. «Цифровая экономика не может существовать отдельно от традиционной экономики, при этом развитие цифровых технологий серьезно трансформирует традиционные отрасли, развивая взаимные связи между компаниями, банками, правительством и населением», — сказал Николай Никифоров. Он также рассказал о российской программе «Цифровая экономика», цель которой — внедрение цифровых технологий во все сферы жизнедеятельности общества.

Глава Минкомсвязи России заявил: «По мере того как ускоряются процессы цифровизации, наши национальные экономики и миллиарды наших граждан становятся все более зависимы от работы базовых цифровых платформ. Сила сложившихся монополий будет многократно усиливаться по мере ускорения процессов цифровой трансформации традиционных отраслей экономики. Нам нужна совместная поддержка разработки альтернативных цифровых платформ. Нельзя допустить того, чтобы наши национальные цифровые экономики стали лишь приложениями в уже существующих монопольных платформах».

Николай Никифоров также призвал к укреплению международного сотрудничества, развитию человеческого потенциала, конструктивному диалогу в специализированных международных организациях, таких как Международный союз электросвязи (МСЭ). Он подчеркнул, что необходимо выработать согласованные международные показатели уровня развития цифровой экономики, которые помогли бы сформировать одинаково понимаемую оценку продвижения проектов цифровизации в странах БРИКС. Он отметил, что для этого можно использовать опыт МСЭ по разработке базовых индикаторов ИКТ.

Николай Никифоров заявил, что необходимо создать многостороннюю правовую основу, стимулирующую участие правительств, частного сектора, научного и гражданского сообществ, а также продолжить дальнейшую интернационализацию управления интернетом. Министр также представил разработанный Российской Федерацией проект концепции конвенции ООН по безопасному интернету.

На встрече ИКТ-компаний Россию представляли компании «Лаборатория Касперского» (антивирусное программное обеспечение и системы информационной безопасности), T8 (телекоммуникационное оборудование), «Открытая мобильная платформа» (мобильная операционная система Sailfish), «РусАйТиЭкспорт» (решения в области электронного правительства, «умного города»), «Материк» (разработка и внедрение национальных и международных космических проектов).

В завершение мероприятий была принята декларация Третьей встречи министров связи стран БРИКС.

Справка

Идея проведения отдельной встречи ИКТ-министров стран БРИКС впервые прозвучала в рамках председательства России в БРИКС летом 2015 года. Соответствующее намерение было закреплено в Уфимской декларации. Лидеры стран группы БРИКС признали, что ИКТ является важным элементом для эффективного функционирования экономики в мире, а также необходимость стран развивать новейшие технологии и внедрять их во все сферы жизни.

Первая встреча ИКТ-министров стран БРИКС была организована Минкомсвязью России в октябре 2015 года. По итогам встречи было подписано коммюнике, в котором были закреплены перспективы международного сотрудничества.

Вторая встреча прошла в Бангалоре в ноябре 2016 в рамках председательства Индии в межгосударственном объединении БРИКС. По итогам встречи была принята совместная программа развития и план действий стран БРИКС в области ИКТ, а также подписано итоговое коммюнике.

Все встречи проходят с участием компаний, представителей бизнеса, производителей ПО, оборудования. Так, в мероприятиях первой встречи приняло участие более двадцати отраслевых предприятий и ассоциаций.