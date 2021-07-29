Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Путин пригласил балтийских партнеров поучаствовать в Военно-морском параде в Петербурге

28.07.2017 ТАСС 249 0
0
Понравилась новость?
 +1
Катер класса Rauma
Быстроходный ракетный катер класса Rauma ВМС Финляндии, сообщает .
Источник: Finnish Navy

Президент России также объявил о готовности провести парад совместно со странами региона

САВОНЛИННА (Финляндия), 27 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин пригласил иностранных партнеров из стран балтийского региона принять участие в возрожденном Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров в Финляндии.

"Мы всех приглашаем полюбоваться, приглашаем в Петербург посмотреть как он будет организован, как он пройдет, - сказал Путин. - Готовы пригласить партнеров из стран региона поучаствовать в этом мероприятии и готовы сделать его совместным".

Он напомнил, что недавно было принято решение возродить Главный военно-морской парад. "Уверяю вас, это не бряцание оружием. Это восстановление традиций, которым уже более ста лет, - сказал Путин. - Такой парад и проводился раньше, может в чуть меньшем масштабе, в День ВМФ России".
27.07.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Финляндия
Персоны
Путин Владимир

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 29.07 05:42
  • 227
Вариант компоновки перспективного авианосца
  • 29.07 05:27
  • 21
Крылья специальных операций
  • 29.07 04:27
  • 22
Российские УДК с возможностями ПЛО и ПКО
  • 29.07 03:34
  • 9
Россия собирается построить суперавианосец, которому не суждено быть спущенным на воду (El Confidencial, Испания)
  • 29.07 03:31
  • 82
Минобороны обсуждает создание самолета с вертикальным взлетом для нового авианосца
  • 29.07 02:35
  • 4
Минобороны США заключило контракт на поставку первой серийной партии ПКР большой дальности LRASM
  • 29.07 01:21
  • 9
Российская сверхтяжелая ракета будет способна вывести на орбиту не менее 70 тонн груза
  • 28.07 21:48
  • 35
Модульные корветы усилили «морскими убийцами»
  • 28.07 19:56
  • 80
SpaceX планирует занять две трети рынка коммерческих пусков, оставив РФ менее 10%
  • 28.07 19:17
  • 2
Главком озвучил план по перевооружению подразделений ВДВ
  • 28.07 18:10
  • 68
На пороге - 258 МиГ-35
  • 28.07 17:42
  • 3
Минобороны РФ до конца года получит первые пять двигателей для модернизированных ракетоносцев Ту-160М2
  • 28.07 15:58
  • 2
КРЭТ оборудовал сто самолетов Су-34 комплексом «Хибины-10В»
  • 28.07 15:55
  • 2
Мотострелковое соединение под Самарой получило более тысячи комплектов экипировки "Ратник"
  • 28.07 15:13
  • 5
Минобороны получило во II квартале "Искандер-М", 11 самолетов и шесть вертолетов
другие обсуждаемые темы