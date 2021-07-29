Путин пригласил балтийских партнеров поучаствовать в Военно-морском параде в Петербурге



Быстроходный ракетный катер класса Rauma ВМС Финляндии, сообщает .

Источник: Finnish Navy Быстроходный ракетный катер класса Rauma ВМС Финляндии, сообщает .Источник: Finnish Navy

Президент России также объявил о готовности провести парад совместно со странами региона

САВОНЛИННА (Финляндия), 27 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин пригласил иностранных партнеров из стран балтийского региона принять участие в возрожденном Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров в Финляндии.

"Мы всех приглашаем полюбоваться, приглашаем в Петербург посмотреть как он будет организован, как он пройдет, - сказал Путин. - Готовы пригласить партнеров из стран региона поучаствовать в этом мероприятии и готовы сделать его совместным".

Он напомнил, что недавно было принято решение возродить Главный военно-морской парад. "Уверяю вас, это не бряцание оружием. Это восстановление традиций, которым уже более ста лет, - сказал Путин. - Такой парад и проводился раньше, может в чуть меньшем масштабе, в День ВМФ России".