Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

На авиабазе Хмеймим в ходе форума "Армия-2017" пройдет выставка трофейного оружия боевиков

28.07.2017 ТАСС 318 0
0
Понравилась новость?
 0
Парад Победы
Парад Победы прошел на авиабазе "Хмеймим" в Сирии
Источник: tvc.ru

Кроме того, в рамках форума предполагается проведение международных спецвыставок "Российская выставка вооружений" и "Интеллектуальные промышленные технологии"

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Российские военные в рамках форума "Армия-2017" проведут на авиабазе Хмеймим в Сирии выставку трофейного оружия террористов, сообщил начальник главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий Минобороны России Александр Миронов.

"К основным особенностям предстоящего Форума следует отнести: развертывание в парке "Патриот" и на аэродроме Хмеймим Сирийской Арабской Республики выставок трофейного оружия, используемого международными террористическими группировками, а также отечественных образцов вооружения, применяемых для борьбы с ними", - сказал Миронов на заседании оргкомитета форума.

Также планируется проведение конференции, посвященной опыту применения Вооруженных сил России, с использованием видеосвязи между основной площадкой форума в подмосковном парке "Патриот" и авиабазой Хмеймим.

При этом экспозиция форума формируется по единому замыслу в выставочных павильонах и на открытых площадках конгрессно-выставочного центра "Патриот", полигона "Алабино" и аэродрома "Кубинка" общей площадью свыше 250 тыс. кв. м, в том числе впервые с использованием порядка 40 тыс. кв. м шести выставочных центров предприятий промышленности. Мероприятия форума с показом современных образцов вооружения, военной и специальной техники пройдут также в военных округах и на Северном флоте.

Кроме того, предполагается проведение в рамках форума международных специализированных выставок "Российская выставка вооружений" и "Интеллектуальные промышленные технологии", расширение экспозиции "Инновационный клуб" и авиационного кластера на аэродроме "Кубинка", а также проведение второго чемпионата по "дрон-биатлону".

"В рамках специализированной экспозиции "Инновационный клуб" примут участие 12 научных рот, которые представят 42 инновационных проекта", - заключил Миронов.
27.07.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
СФ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 29.07 05:42
  • 227
Вариант компоновки перспективного авианосца
  • 29.07 05:27
  • 21
Крылья специальных операций
  • 29.07 04:27
  • 22
Российские УДК с возможностями ПЛО и ПКО
  • 29.07 03:34
  • 9
Россия собирается построить суперавианосец, которому не суждено быть спущенным на воду (El Confidencial, Испания)
  • 29.07 03:31
  • 82
Минобороны обсуждает создание самолета с вертикальным взлетом для нового авианосца
  • 29.07 02:35
  • 4
Минобороны США заключило контракт на поставку первой серийной партии ПКР большой дальности LRASM
  • 29.07 01:21
  • 9
Российская сверхтяжелая ракета будет способна вывести на орбиту не менее 70 тонн груза
  • 28.07 21:48
  • 35
Модульные корветы усилили «морскими убийцами»
  • 28.07 19:56
  • 80
SpaceX планирует занять две трети рынка коммерческих пусков, оставив РФ менее 10%
  • 28.07 19:17
  • 2
Главком озвучил план по перевооружению подразделений ВДВ
  • 28.07 18:10
  • 68
На пороге - 258 МиГ-35
  • 28.07 17:42
  • 3
Минобороны РФ до конца года получит первые пять двигателей для модернизированных ракетоносцев Ту-160М2
  • 28.07 15:58
  • 2
КРЭТ оборудовал сто самолетов Су-34 комплексом «Хибины-10В»
  • 28.07 15:55
  • 2
Мотострелковое соединение под Самарой получило более тысячи комплектов экипировки "Ратник"
  • 28.07 15:13
  • 5
Минобороны получило во II квартале "Искандер-М", 11 самолетов и шесть вертолетов
другие обсуждаемые темы