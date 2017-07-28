Минобороны РФ до конца года получит первые пять двигателей для модернизированных ракетоносцев Ту-160М2
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Двигатели Ту-160
Источник: ИТАР-ТАСС/Дмитрий Рогулин
ЦАМТО, 27 июля. Минобороны РФ до конца года получит первые пять двигателей для модернизированных ракетоносцев Ту-160М2 ("Белый лебедь"). Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил замглавы военного ведомства Юрий Борисов.
"Мы завершаем в этом году, я надеюсь, контракт с установочной партией – это шесть двигателей. В начале августа завод приступает к квалификационным испытаниям, которые будут длиться практически полтора месяца. По завершении их мы сделаем вывод по готовности к приемке тех двигателей, которые сегодня находятся на финальной сборке", – сказал он в ходе посещения завода "Кузнецов" в Самаре.
По словам замминистра, "если все пойдет нормально, то в этом году мы получим пять двигателей НК-32, а еще один – в первом квартале следующего года", – отмечает агентство.
Первый полет Ту-160М2 запланирован на первый квартал 2018 года, новый двигатель будет экономичнее старого на 10%, подчеркнул Ю.Борисов. По его словам, сейчас все работы идут по графику, хотя раньше "были отставания".
"Мы надеемся выйти на ритмичную поставку. Более того, сегодня мы уже на финише, заключаем контракт на 2018, 2019, 2020 года на поставку серийных комплектов двигателей НК-32. По установочной серии финиш контракта – осень этого года", – отметил Ю.Борисов.
Завод "Кузнецов" ремонтирует двигатели для самолетов Дальней авиации — Ту-160, Ту-95 и Ту-22М3 (соответственно, НК-32, НК-25,НК-12) и создает новую версию двигателя НК-32 для модернизированных "Белых лебедей", передает "РИА Новости".
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27.07.2017
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Байкал57
222
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№2
28.07.2017 16:54
По второй звезде Героя России министру обороны и заму, руководству СНТК.
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BorSch
3951
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№3
28.07.2017 17:42
Цитата, q
Мы завершаем в этом году, я надеюсьНадеяться можно на что угодно, зачем попусту языком трепать, кто его уполномочивал разглашать параметры и ход выполнения государственного оборонного контракта?
Хочется гражданскому зам. министра обороны быть "звездой" и интервью раздавать - пусть в передачу "Дом-2" запишется.
p.s. откуда у кабинетной крысы возьмется звезда героя?
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