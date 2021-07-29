Перспективный десантный корабль ВМФ РФ получит имя "Севастополь"
|
|
Модель универсального десантного корабля "Прибой"
Источник: Александр Вильф / РИА Новости
Корабль нового поколения находится на стадии предпроектной проработки
СЕВАСТОПОЛЬ, 27 июля. /ТАСС/. Имя "Севастополь" планируется присвоить головному универсальному десантному кораблю нового проекта, который, как ожидается, поступит в состав флота после 2022 года. Об этом в четверг на пресс-конференции сообщил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик, ссылаясь на письмо Минобороны РФ, поступившее в ответ на обращение парламентария (имеется в распоряжении ТАСС).
"В целях сохранения памяти о городе-герое Севастополе и его героических традициях действительное наименование "Севастополь" планируется присвоить головному универсальному десантному кораблю нового проекта, поступающего в состав ВМФ РФ после 2022 года", - зачитал Белик письмо Минобороны за подписью начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, в котором при этом не уточняется название проекта.
Белик пояснил, что поводом для депутатского обращения стала инициатива ветеранского сообщества Севастополя, с которой к нему обратились представители ветеранских организаций города.
Как сообщил ранее ТАСС генеральный директор Невского ПКБ Сергей Власов, десантный корабль нового поколения, создаваемый для Военно-морского флота России, находится на стадии предпроектной проработки. По его словам, "скорее всего, это будет универсальный десантный корабль, что-то похожее на "Мистраль", но немного другого вида".
Облик нового корабля выберет Минобороны РФ. Власов отметил, что внешний вид перспективного "десантника" будет совершенно новым по сравнению с традициями классического военного кораблестроения.
Как сообщил журналистам заместитель главкома ВМФ России по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук, Военно-морской флот рассчитывает получить как минимум два перспективных десантных корабля к 2025 году. Их проектирование и строительство включено в новую госпрограмму вооружений.
|
27.07.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
02.04.2014 Наш ОПК громили два десятилетия
25.02.2013 Ядерного "слона" нельзя не заметить
29.01.2013 Что предстоит военной науке?
29.01.2013 «Горячие точки» вблизи наших границ»
14.01.2013 Временный ввоз
13.11.2012 К оружию
21.05.2012 Отставки и ротации
28.07.2017 Головной российский "Мистраль" будет носить наименование "Севастополь"