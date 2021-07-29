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Путин распорядился провести военно-морской парад 30 июля в Санкт-Петербурге

28.07.2017 ТАСС 239 0
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БПК «Вице-адмирал Кулаков»
БПК «Вице-адмирал Кулаков»
Источник: sdelanounas.ru

Мероприятие пройдет в День Военно-морского флота

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин своим указом распорядился "в ознаменование славных побед Военно-морского флота, внесших значительный вклад в дело защиты Отечества" провести главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге.

Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, мероприятие пройдет 30 июля в День Военно-морского флота РФ.

Минстрою, Минкомсвязи и правительству Санкт-Петербурга предписано оказать содействие в подготовке и проведении парада. Финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией, президент распорядился осуществить за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на 2017 год.

Военно-морской парад в честь Дня ВМФ пройдет в акватории Невы, как ожидается, в нем примут участие около 40 боевых кораблей и подлодок, включая ракетные крейсера "Петр Великий" и "Маршал Устинов", большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков", новейший фрегат "Адмирал Макаров", стратегическую атомную подводную лодку "Дмитрий Донской". Также предполагается привлечение 40 воздушных судов.

Мероприятие будет транслироваться на шести больших экранах, которые установят на Сенатской, Биржевой и Дворцовой площадях.
27.07.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
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Страны
Россия
Продукция
Дмитрий Донской
Пётр Великий
Компании
Минкомсвязь России
Персоны
Путин Владимир
Проекты
11356 Буревестник
1164 Атлант
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