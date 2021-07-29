Начались испытания ледокола "Альмирантэ Иризар" ВМС Аргентины
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Ледокол "Альмирантэ Иризар"
Источник: www.paranauticos.com
ЦАМТО, 27 июля. Военно-морские силы Аргентины приступили к ходовым испытаниям ледокола "Альмирантэ Иризар", который прошел ремонт после произошедшего 10 апреля 2007 года на борту пожара.
Ремонт корабля затянулся на 10 лет из-за отсутствия финансирования и длительного обсуждения деталей программы его модернизации. Все это время ледокол находился у пирса на предприятии Tandanor Shipyard.
Как сообщает Jane's Defence Weekly, согласно планам, ходовые испытания корабля пройдут в районе Пуэрто Бэльграно, после чего он будет поставлен в сухой док. Как планируется, в ходе первого выхода в море ледокол также пройдет испытания совместно с вертолетами UH-3H "Си Кинг" командования морской авиации ВМС Аргентины. На борту ледокола находится экипаж численностью 120 человек и ученые, которые испытают модернизированные лабораторные помещения.
ВМС Аргентины планируют принять корабль до начала следующей Антарктической экспедиции, запланированной на ноябрь 2017 года.
Как сообщал ЦАМТО, ремонт ледокола проходил на предприятии Tandanor Shipyard. В ходе работ машинное отделение и другие структуры были восстановлены, двигатели, генераторы, РЛС и навигационное оборудование заменены и модернизированы. Пострадавшие от пожара летная палуба и ангар также были полностью восстановлены. Теперь судно может транспортировать больше бензина (для снабжения топливом техники, используемой на базах в Антарктиде), а площади для научно-исследовательских работ увеличены в 5 раз.
В отсутствие ледокола в течение последних 10 лет Аргентина различными способами осуществляла снабжение своих баз в Антарктиде. До 2015 года применялись арендованные иностранные суда, однако из-за многочисленных обвинений в коррупции при их заказе в последней кампании использовались суда, которые вынуждены были действовать вне ледового барьера.
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27.07.2017
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