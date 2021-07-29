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Более 5,5 тысяч военных привлекли к штабной тренировке на юге России

28.07.2017 РИА Новости 420 0
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Военнослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ
Источник: © РИА Новости / Виталий Тимкив

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Более 5,5 тысяч военнослужащих и свыше 500 единиц техники привлечены к масштабной командно-штабной тренировке (КШТ) в Южном военном округе (ЮВО), сообщил журналистам в четверг начальник пресс-службы округа полковник Вадим Астафьев.

Учебно-боевая работа охватила все регионы в зоне ответственности ЮВО - от Каспия до Крыма.

"Масштабная КШТ с выходом в районы сосредоточения стартовала в войсках. Штабы военного округа, общевойсковых объединений, Черноморского флота, Каспийской флотилии и объединения ВВС и ПВО, а также подчиненные соединения и воинские части приступили к проверке боевой готовности… Задействовано более 5,5 тысяч военнослужащих и свыше 500 единиц военной и специальной техники", - сказал полковник.

Управление войсками по сигналу тревоги перевели на подвижные полевые пункты. Соединения и воинские части выдвинулись в районы сосредоточения.

Штабные офицеры всех уровней отрабатывают управление межвидовой группировкой войск с выполнением различных вводных команд, находясь на расстоянии более тысячи километров друг от друга.

В мероприятиях также задействованы войска связи, радио-электронной борьбы, радиационной, химической и биологической защиты. За порядком на маршрутах движения колонн и в пунктах развертывания следит военная полиция.
27.07.2017
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