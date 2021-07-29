На службу в Росгвардию в весенний призыв поступили 13 тысяч призывников
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Военнослужащие спецназа Росгвардии во время учений. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Сергей Пятаков
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Более 13 тысяч призывников поступили на службу в Росгвардию с апреля по июнь нынешнего года (весенний призыв), сообщил на брифинге начальник Главного организационно-мобилизационного управления Росгвардии генерал-лейтенант Евгений Фуженко.
"Указом президента РФ в рамках весеннего призыва 2017 года для войск национальной гвардии было запланировано пополнение общей численностью более 13 тысяч человек. Забегая вперёд, с уверенностью могу сказать, что кампания завершилась успешно", - сказал Фуженко.
Он отметил, что весенняя призывная кампания завершилась в полном объёме и в срок. Также Фуженко сообщил, что доля военнослужащих по призыву не превышает 30% от штатной численности сержантов и солдат.
Фуженко назвал число призывников из Крыма и Севастополя: по его словам, в осенний призыв 2016 года на службу в Росгвардию поступили 100 призывников из Крыма и Севастополя, а в этом году - уже около 200.
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27.07.2017
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