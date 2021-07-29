Лукашенко зовет наблюдателей на совместные с Россией учения "Запад-2017"



Александр Лукашенко. Архивное фото

Источник: © РИА Новости / Александр Щербак/Фото ИТАР-ТАСС/ POOL Александр Лукашенко. Архивное фотоИсточник: © РИА Новости / Александр Щербак/Фото ИТАР-ТАСС/ POOL

МИНСК, 27 июл - РИА Новости. Предстоящие в сентябре совместные белорусско-российские учения "Запад-2017" являются открытыми, на них приглашается большое количество иностранных наблюдателей, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Учения "Запад-2017" пройдут 14-20 сентября на территории Белоруссии.

Как сообщила пресс-служба белорусского лидера, Лукашенко в четверг провел совещание с руководством Государственного секретариата Совета безопасности. Во время мероприятия он коснулся темы предстоящих совместных стратегических учений вооруженных сил Белоруссии и России "Запад-2017".

"Об этом много сказано, и я хотел бы услышать что-то новое. Все старые вопросы - и озабоченность НАТО, и наши соседи, и в Украине я недавно был - всем все объяснили. Учения открыты, мы приглашаем или уже пригласили огромное количество наблюдателей. Приезжайте, смотрите", - цитирует слова Лукашенко его пресс-служба.

Глава государства также обратил внимание на тот факт, что учения носят оборонительный характер. "Вместе с Российской Федерацией традиционно проведем эти учения", - резюмировал он.

Ранее ряд стран НАТО выражали обеспокоенность в связи с предстоящими учениями. Так, Минобороны Литвы подготовило отчет об угрозах нацбезопасности, особую опасность оно усмотрело именно в учениях "Запад-2017". Министерство обороны Белоруссии назвало доклад домыслом и отказалось его комментировать. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что заявление литовских спецслужб является проявлением тотальной русофобии, навязываемой извне.

Позднее министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что после переговоров с белорусским коллегой в Минске получил все ответы по поводу учений "Запад-2017".