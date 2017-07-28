В "Сухом" опровергли данные о контракте на поставку SSJ100 в Иран
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Первая выкатка авиалайнера Сухой Суперджет-100. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Вячеслав Реутов
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) опровергли информацию о подписании контракта на поставку самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) в Иран.
Ранее на текущей неделе иранское агентство Fars сообщило, что Россия в рамках авиасалона МАКС-2017 подписала контракт на поставку Ирану нескольких таких гражданских воздушных судов.
"Компания "Гражданские самолеты Сухого", производитель воздушных судов типа Sukhoi Superjet 100, официально опровергает появившуюся в СМИ информацию о факте подписания контракта на поставку SSJ100 в Иран", - говорится в заявлении ГСС.
РФ и Иран имеют договоренность на поставку 12 самолетов Sukhoi Superjet 100, в дальнейшем может быть заключен контракт на 30 лайнеров, сообщал в начале апреля министр энергетики РФ, сопредседатель российско-иранской межправкомиссии Александр Новак. Однако, как поясняли в российской Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), в которую входят ГСС, поставка SSJ100 в Иран требует одобрения американских производителей комплектующих. Данное одобрение пока не получено.
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27.07.2017
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beka1
1129
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№1
28.07.2017 02:35
Что-то мне подсказывает, что на самом деле одобрение не будет получено, из-за того ,что самолёт российский, а не Иран плохой. То что Иран, по мнению амеров, ,,бяка,,, не мешает им продавать туда Боинги.
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