В Росгвардии появятся научные роты
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Военнослужащие Росгвардии. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Сергей Пятаков
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. В Росгвардии появятся научные роты, которые будут изучать интернет, проектировать технику и вооружение, а также исследовать зарубежный и отечественный опыт борьбы с терроризмом, сообщил на брифинге начальник Главного организационно-мобилизационного управления Росгвардии генерал-лейтенант Евгений Фуженко.
"Мы изучили опыт, который появился в министерстве обороны, когда они создали научную роту. Мы уже осенью этого года планируем создать первую научную роту, и комплектоваться будет военнослужащими как по призыву, так и по контракту", - сказал Фуженко.
По его словам, в качестве кандидатов в научные роты ведомство рассматривает мужчин от 20 до 27 лет, имеющих высшее образование. Основными направлениями для исследований Фуженко назвал интернет, программно-математическое обеспечение, проектирование и разработку оружия и техники, изучение зарубежного и отечественного опыта по борьбе с терроризмом и обеспечению национальной безопасности государства.
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27.07.2017
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