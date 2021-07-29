Около 200 призывников из Крыма поступили на службу в Росгвардию в весенний призыв
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Военнослужащие Росгвардии
Источник: © РИА Новости / Илья Питалев
Всего в ряды Росгвардии в этом году призваны 13 тысяч человек
МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Около 200 призывников из Крыма и Севастополя поступили на службу в ряды Росгвардии в весенний призыв.
Об этом сообщил журналистам начальник Главного организационно-мобилизационного управления Росгвардии генерал-лейтенант Евгений Фуженко.
"В осенний призыв мы получили около 100 призывников - уроженцев Крыма и Севастополя, в этот призыв мы призвали около 200 человек", - сказал он.
В этом году, по его словам, всего в ряды Росгвардии призваны 13 тысяч человек.
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27.07.2017
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