Около 200 призывников из Крыма поступили на службу в Росгвардию в весенний призыв



Военнослужащие Росгвардии

Источник: © РИА Новости / Илья Питалев Военнослужащие РосгвардииИсточник: © РИА Новости / Илья Питалев

Всего в ряды Росгвардии в этом году призваны 13 тысяч человек

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Около 200 призывников из Крыма и Севастополя поступили на службу в ряды Росгвардии в весенний призыв.

Об этом сообщил журналистам начальник Главного организационно-мобилизационного управления Росгвардии генерал-лейтенант Евгений Фуженко.

"В осенний призыв мы получили около 100 призывников - уроженцев Крыма и Севастополя, в этот призыв мы призвали около 200 человек", - сказал он.

В этом году, по его словам, всего в ряды Росгвардии призваны 13 тысяч человек.