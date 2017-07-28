Россия собирается построить суперавианосец, которому не суждено быть спущенным на воду (El Confidencial, Испания)



Российский авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"

Источник: © РИА Новости, Сергей Ещенко Российский авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"Источник: © РИА Новости, Сергей Ещенко

Проект называется 23000E "Шторм" и обладает невиданными характеристиками. 330 метров в длину и 40 в ширину. Правда есть одно небольшое "но": проект абсолютно неосуществим

В 2015 году Крыловский государственный научный центр, занимающийся кораблестроением и смежной деятельностью, продемонстрировал макет авианосца на международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге. Всего лишь несколько недель тому назад вице-адмирал Виктор Бурсук, заместитель главнокомандующего Военно-Морского флота РФ, подтвердил, что разработка проекта продолжается. Хотя Россия умалчивает, что это всего лишь мечты. По техническим, экономическим и стратегическим причинам этому проекту, скорее всего, не суждено воплотиться в жизнь.

Оригинальный проект Крыловского научного центра называется 23000E "Шторм" и обладает невиданными характеристиками. Его длина составляет 330 метров, ширина - 40 метров, водоизмещение - свыше 100 тонн. Конструкция палубы позволяет осуществлять одновременный взлет и посадку самолетов. Кроме того, в отличие от авианосцев класса "Нимиц" и "Форд", имеет стартовую установку 'sky ramp'.

В соответствии с проектом, корабль будет оснащен четырьмя катапультами - двумя паровыми и двумя типа EMALS - и системой торможения при посадке. Надстройка разделена на два отдельных капитанских мостика, как на британских авианосцах класса Queen Elisabeth. Предусмотрены четыре подъемника для сообщения с ангаром: три на правом борту (впереди, между и сзади капитанских мостиков) и один на левом борту. Команда судна будет насчитывать порядка четырех тысяч моряков и летчиков. На авианосце смогут размещаться от 80 до 90 самолетов и вертолетов.

На макете крыло палубной авиации состоит из самолетов МиГ-29К и морская модификация самолета Т-50, а также вертолетов различных видов. Имея катапульты, авианосец сможет нести на борту тяжелые самолеты, что было подчеркнуто, когда на верхней палубе показали самолеты раннего предупреждения аналогичные Grumman E-2 Hawkeye, защищающие похожие американские и французские суда.

По текущему проекту судно оснащено стандартной силовой установкой, что позволит развивать ему скорость до 30 узлов, однако есть возможность ее замены на ядерный двигатель. В последнее время говорится уже о двух атомных реакторах, что позволит высвободить значительное пространство для авиационного топлива, снаряжения и боеприпасов и повысить военную пользу авианосца.

На 23000E "Шторм" не предполагалось устанавливать собственное вооружение помимо двух корабельных комплексов ПВО. В этой связи ему потребуется многочисленная группировка кораблей охранения, которая обеспечит ему противовоздушную, противокорабельную и противолодочную оборону. Авианосная группа будет иметь возможность проецирования силы в мировом масштабе.

Советский, а затем и российский ВМФ никогда не обладали такими возможностями, хотя во времена холодной войны СССР разработал план создания океанской авианосной группы. Советские разработки отличались от западных. Они основывались на увеличении размеров палубы на ракетных крейсерах, обладавших большой противолодочной мощью.

Вертолетоносцы класса "Москва" (два), ракетные крейсеры с самолетами вертикального взлета класса "Киев" (четыре) и средние авианесущие корабли класса "Адмирал Кузнецов" (один в составе ВМФ РФ, другой продан КНР) были этапами создания первых ядерных советских суперавианосцев класса "Ульяновск", один из которых был заложен в конце 80-х годов.

"Ульяновск" был разработан на основе проекта "Орел". Его водоизмещение должно было составить 75 тысяч тонн. Предполагалось, что на нем разместятся 60-70 самолетов. То есть, он был больше, чем "Адмирал Кузнецов" и "Шарль де Голль", но меньше, чем "Нимиц". Корпус построили на 40%, но потом разрезали в связи с распадом СССР. Мечте об океанской авианосной группе так и не суждено было состояться.

В настоящее время из авианосцев российский ВМФ в своем составе лишь видавшего виды "Адмирала Кузнецова", которые во время недавнего похода в Сирию показал как свои ограниченные возможности, так и свою потенциальную пользу.

"Варяг" Россия продала Китаю, который сделал его своим первым авианосцем и дал имя "Ляонин". "Адмирала Горшкова" (класс "Киев") Россия модернизировала и продала Индии. Теперь он носит имя "Викрамадитья". Еще пара авианесущих крейсеров ("Киев" и "Минск"), переделанных в Китае в музеи - вот и все, что осталось от крупномасштабных планов советских времен. Есть признаки того, что таким положение дел останется и дальше, чтобы там ни говорили представители ВМФ России.

Несбыточные мечты

Следует отметить, что польза от создания авианосной группы для сухопутной державы, каковой является Россия, весьма сомнительна. Стратегическим приоритетом Москвы всегда была охрана собственных границ, что оправдано самим ходом исторического развития. Поскольку границы России не защищены природными барьерами, она постоянно подвергалась риску нападения, что и происходило довольно часто. Последняя война с гитлеровской Германией стоила России 20 миллионов жизней. Таким образом, способность проецирования силы в мировом масштабе, хотя и заманчивая для сверхдержавы, не является жизненной важной для российских интересов.

А стратегическая важность играет ключевую роль, особенно в сложные для российской экономики времена. Стоимость проекта 23000E "Шторм" превысит пять миллиардов долларов. Страна вряд ли сможет выделить такие деньги исключительно ради повышения собственного престижа. Россия сейчас переживает непростые времена в связи с падением цен на нефть, что нашло свое отражение в значительном сокращении ее военного бюджета.

Военный бюджет 2017 года был сокращен на 25% по сравнению с прошлым годом, что заставляет распределять ассигнования более тщательно. В особенности, если принять во внимание, что содержание ударной авианосной группы намного превосходит стоимость самого корабля. Сообщение о разработке финансово не обеспеченного проекта с целью вызвать спрос на него в России называется самопиаром. Сейчас страна не может даже осуществить глубокую модернизацию своего единственного авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов", который в ближайшие годы будет поставлен на ремонт, но не получит современного оборудования.

Даже возможная продажа авианосца Индии не окупит в ближайшем будущем вложенные средства. Не будем забывать и то, что в свете истории с "Викрамадитьей", чья реконструкция из авианесущего крейсера "Адмирал Горшков" была произведена с задержкой почти на десять лет с увеличением оговоренной цены почти на 300%, и решением Индии развивать собственное кораблестроение (сейчас в стадии строительства находится авианосец "Викрант", разрабатывается проект ядерного суперавианосца "Вишал") Индия вряд ли решит закупать что-то у России. По крайней мере, из этого класса кораблей.

Но даже если бы как-то и удалось продать корабль и получить необходимые деньги, проект 23000E "Шторм" в его нынешнем виде превосходит возможности российской кораблестроительной промышленности, по крайней мере, на современном этапе. Все прежние авианесущие советские корабли, включая "Ульяновск", производились на Николаевском судостроительном заводе, расположенном на Украине, у которой сейчас с Россией достаточно напряженные отношения, в результате чего она не может размещать там свои заказы.

Ни одна из российских верфей не в состоянии сейчас построить корпус таких размеров (водоизмещением свыше 60 тысяч тонн). Для этого необходимо расширение производственных мощностей, что потребует времени. Другим возможным решением стала постройка двух частей корабля, которые затем соединили бы в сухом доке завода "Севмаш" - единственного, обладающего такими возможностями, хотя подобных операций в нем не производили. Стоимость любого расширения мощностей автоматически увеличит стоимость авианосца.

Макет многоцелевого авианосца «Шторм» Источник: Петр Ковалев / ТАСС

У российской промышленности есть и другие проблемы. Значительная часть советской оборонной промышленности, прежде всего тех, что выпускали оружие и электронику, находилась на Донбассе (Украина), где сейчас идут бои. Чтобы восполнить эту нехватку, России необходимо развивать собственное производство. Разработка электромагнитных катапульт EMALS обошлась в немалую сумму США и Китаю, причем еще неизвестно, будет ли Китай использовать их на своих будущих кораблях.

Кроме того, предполагается установить на "Шторм" два ядерных реактора, разработанных на основе тех, которые установят на будущих эсминцах класса "Лидер". Их строительство должно начаться между 2018 и 2019 годами. Но строительство "Лидеров" отложено по крайне мере на шесть лет (некоторые утверждают, что на еще больше), в связи с чем их ядерная установка будет готова не раннее 2020 года. А это означает, что в лучшем случае Россия сможет получить свой первый "Шторм" к 2025 году, если, конечно, к тому времени ее морскую авиацию не придется списывать в утиль из-за простоя. Самым вероятным представляется, что, несмотря на самопиар Крыловского научного центра и заявления заместителя главнокомандующего Военно-Морского флота РФ, российский ядерный суперавианосец так и останется всего лишь интересным проектом.

Пепе Сервера (Pepe Cervera)