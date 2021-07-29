10 уроков ядерной угрозы КНДР (Project Syndicate, США)



Пуск ракеты "Пуккыксон-2" в Северной Корее

Источник: © AP Photo, Korean Central News Agency Пуск ракеты "Пуккыксон-2" в Северной КорееИсточник: © AP Photo, Korean Central News Agency

Сеул - Северная Корея создает ряд ядерных боеголовок и разрабатывает баллистические ракеты, способные разносить их по всему миру. Многие страны уже задумались о том, как предотвратить или затормозить дальнейшие успехи КНДР, и что делать, если Пхеньян не удастся сдержать. Очевидно, это важные вопросы, но они - не единственные. Важно также понять, как Северная Корея создает ряд ядерных боеголовок и разрабатывает баллистические ракеты, способные разносить их по всему миру. Многие страны уже задумались о том, как предотвратить или затормозить дальнейшие успехи КНДР, и что делать, если Пхеньян не удастся сдержать.

Очевидно, это важные вопросы, но они - не единственные. Важно также понять, как Северной Корее удалось так успешно развивать ядерную и ракетную программы, несмотря на десятилетия усилий международного сообщества. Возможно, уже слишком поздно пытаться повлиять на траекторию Северной Кореи, но еще не поздно учиться на опыте. Дальше - десять уроков, которые мы игнорируем.

1. Власть, обладающая фундаментальными научными ноу-хау и современным производственным потенциалом и намеренно разрабатывающая рудиментарное ядерное оружие, рано или поздно достигнет успеха.

2. Помощь со стороны может быть ограничена, но она есть. Всегда найдутся те, кому это выгодно - не зря существует черный рынок. Некоторые страны могут содействовать работе таких рынков, несмотря на обязательство этого не делать.

3. У экономических санкций есть предел. Хотя санкции могут увеличить стоимость производства ядерного оружия, история показывает, что власти готовы дорого платить, если оно им необходимо. Кроме того, есть признаки того, что некоторые, а то и все санкции могут быть отменены, по мере того, как власти других стран примут как данность ядерный статус страны и решат сосредоточиться на других вопросах. Это произошло с Индией.

4. Правительства не всегда готовы ставить глобальные проблемы (в этом случае - сопротивление распространению ядерного оружия) выше того, что они считают непосредственными стратегическими интересами. Китай выступает против распространения, но не так рьяно, как хочет сохранить разделенный Корейский полуостров или обеспечить стабильную буферную зону на своей границе в виде Северной Кореи. Это ослабляет любое экономическое давление, которое Китай станет оказывать на страну из-за ее ядерной программы. США выступали против разработки Пакистаном ядерного оружия, но медлили, поскольку им нужна была поддержка Пакистана в борьбе с СССР в Афганистане.

5. Спустя 75 лет после первого использования и 25 лет после окончания холодной войны, ядерное оружие все еще считается ценным. Это основано на соображениях безопасности, а не престижа.

Когда-то Израиль учел это перед лицом угрозы уничтожения еврейского государства со стороны арабов. Позднее Украина, Ливия и Ирак отказались от ядерных программ либо добровольно, либо под давлением. Впоследствии часть Украины была захвачена Россией, Ирак - США, а Ливия - США и их европейскими партнерами. Саддам Хусейн в Ираке и Муаммар Каддафи в Ливии были свергнуты.

Северная Корея избежала подобной судьбы, и сейчас там железной рукой правит третье поколение Кимов.

6. Договор о нераспространении - соглашение 1970 года, являющееся основой международных усилий по предотвращению распространения ядерного оружия за пределами пяти стран (США, Россия, Китай, Великобритания и Франция), признанных ядерными государствами на ограниченный, но неопределенный срок - неадекватен. Это добровольное соглашение. Страны не обязаны подписывать его, и могут отказаться от него, без штрафа, если передумают. Инспекции, предназначенные для подтверждения соблюдения договора, проводятся на основе информации, предоставленной правительствами принимающих стран, которые, как известно, не раскрывают всего.

7. Дипломатические усилия вроде недавнего запрета на все ядерное оружие, организованные ООН, не будут иметь серьезного эффекта. Такие пакты являются современным эквивалентом пакта Бриана-Келлога 1928 года, запретившем войну.

8. В международной системе есть серьезный пробел. Существует четкая норма против распространения ядерного оружия, но нет консенсуса или договора о том, что нужно делать, если страна развивает или покупает ядерное оружие.

9. Альтернативы для борьбы с распространением ядерного оружия со временем не развиваются. В начале 1990-х годов США рассматривали вариант использования военной силы для пресечения северокорейской программы в зародыше, но его отбросили из страха спровоцировать новую корейскую войну. Это актуально и сегодня, хотя теперь для этого понадобиться гораздо больше усилий, да и не факт, что они увенчаются успехом.

10. Ну и наконец, не каждую проблему можно решить. Некоторыми можно только управлять. Например, еще рано верить в то, что Иран однажды не вернется к своей ядерной программе. Соглашение 2015 года отсрочило этот риск, но отнюдь не устранило его. Остается только решать, что можно сделать в отношении Северной Кореи. Управление такими проблемами может получить неудовлетворительный результат, но зачастую это лучшее, на что можно надеяться.

Ричард Хаас (Richard Haass)