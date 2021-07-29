Запуск российского модуля "Наука" с манипулятором ERA к МКС планируется на осень 2018 года



Международная космическая станция

Источник: © NASA/JSC Международная космическая станцияИсточник: © NASA/JSC

Манипулятор будет способен переносить оборудование и материалы из герметичной части станции на ее поверхность, без необходимости выхода космонавтов в открытый космос

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Запуск российского Многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) "Наука" с европейским манипулятором ERA предварительно планируется на осень следующего года, сообщил в интервью ТАСС глава представительства Европейского космического агентства (ЕКА) в России Рене Пишель.

"Мне трудно делать здесь какие-либо прогнозы, поскольку запуск полностью обеспечивается корпорацией "Роскосмос". Нас информируют, но без особой конкретики, что запуск модуля запланирован на осень 2018 года", - сказал он.

В ожидании этого срока рука-манипулятор ERA продолжает находиться на ответственном хранении в РКК "Энергия". "Европейские специалисты время от времени приезжают на предприятие для проведения с ней технических работ", - рассказал Пишель.

Манипулятор будет способен переносить оборудование и материалы из герметичной части станции на ее поверхность, без необходимости выхода космонавтов в открытый космос.

В то же время источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что запуск "Науки" предварительно намечен на ноябрь 2018 года.

Модуль - другим "Наука"

Ранее источник ТАСС в ракетно-космической отрасли сообщил, что запуск модуля произойдет не раньше августа следующего года или даже позднее. Позже источник рассказал, что из-за обнаружения в топливных баках загрязнения их для очистки планируется распилить пополам. Он сообщал также, что уже прошли гарантийные сроки на резиновые элементы конструкции модуля.

Позже исполнительный директор по пилотируемым космическим программам госкорпорации "Роскосмос" Сергей Крикалев подтвердил ТАСС информацию о переносе запуска МЛМ на 2018 год.

Ранее запуск МЛМ уже откладывался из-за обнаружения загрязнения в топливной системе. В 2013 году модуль отправили в Центр имени Хруничева на доработку. МЛМ начали строить в 1995 году, первоначально он рассматривался как дублер блока "Заря" (первый модуль МКС). В 2004 году было принято решение о его преобразовании в полноценный летный модуль научного назначения с запуском в 2007 году, но старт постоянно переносился.

Стартовая масса МЛМ превышает 20 т, при этом в нем можно разместить до 3 т научной аппаратуры. Модуль также должен предоставить порт для стыковки кораблей "Союз" и "Прогресс", обеспечивать перекачку топлива из баков "Прогресса" на МКС, а также управлять ориентацией станции по крену с помощью двигателей.

Модуль должен решать не только научные задачи. Он способен вырабатывать кислород на шесть человек, регенерировать воду из урины (такие технологии применялись на станции "Мир", а сейчас используются на американском сегменте МКС).

С "Наукой" российские космонавты должны получить второй туалет (первый находится в модуле "Звезда") и каюту для третьего члена экипажа.