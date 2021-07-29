Запуск спутника Sentinel-5p с помощью ракеты "Рокот" планируется на октябрь



Ракета-носитель «Рокот»

Источник: structure.mil.ru Ракета-носитель «Рокот»Источник: structure.mil.ru

Ранее запуск планировался на 21 сентября, но потребовалось дополнительное время на устранение неполадок, обнаруженных при испытании ракеты-носителя

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Запуск европейского научного космического аппарата Sentinel-5p с помощью российской ракеты-носителя "Рокот" с космодрома Плесецк предварительно планируется на 9 октября, сообщил в интервью ТАСС глава представительства Европейского космического агентства (ЕКА) в России Рене Пишель.

"По последней информации, запуск теперь планируется 9 октября, но мы еще ждем официального подтверждения этой даты", - сказал он.

По словам Пишеля, ранее запуск планировался на 21 сентября, но дополнительное время потребовалось на устранение неполадок, обнаруженных при испытании ракеты-носителя "Рокот".

"Второй аппарат, ожидающий запуска, - это Sentinel-3B. По контракту он должен быть запущен до конца текущего года", - сказал глава представительства ЕКА.

Как ранее сообщалось, эти старты станут последними в коммерческой программе пусков ракеты "Рокот". До полного завершения эксплуатации ракет планируется провести также еще два пуска в интересах Минобороны России.

О спутнике

Sentinel-5 Precursor станет шестым спутником из семейства Sentinel, запущенным в рамках программы Copernicus. Аппарат будет следить за химическим составом атмосферы и изменением климата на Земле.

Основным производителем Sentinel-5 Precursor является компания Airbus. В разработку и изготовление спутников и их компонентов вовлечены три производства компании в Стивенидже (Великобритания), Тулузе (Франция) и Фридрихсхафене (Германия).

Установленная на спутнике аппаратура тропосферного мониторинга TROPOMI будет брать пробы озона, диоксида азота, метана и других атмосферных загрязнителей с более высокой степенью детализации, чем предыдущие аппараты.

На смену этому аппарату в 2021 году придет спутник второго поколения MetOp.