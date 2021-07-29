Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Доля современных образцов ВиВТ в ВДВ к концу 2020 года составит более 80%

28.07.2017 ЦАМТО 425 0
0
Понравилась новость?
 0
Андрей Сердюков
Генерал-полковник Андрей Сердюков
Источник: РИА Новости

ЦАМТО, 27 июля. Последовательное обеспечение подразделений ВДВ бронетанковым вооружением и техникой увеличит долю современных образцов к концу 2020 года до более чем 80%. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.

"В соответствии с государственной программой вооружения наши воинские части и подразделения активно перевооружаются на современную, легкую, высокоподвижную и авиатранспортабельную боевую технику с повышенными боевыми характеристиками, унифицированную на едином бронированном гусеничном и колесном шасси БМД-4М и "КамАЗ", – сказал он журналистам в преддверии 87-й годовщины со дня образования ВДВ.

"Таким образом, – заявил командующий, – последовательное обеспечение подразделений бронетанковым вооружением и техникой увеличит долю современных образцов к исходу 2020 года до более чем 80%", – отмечает агентство.

По его словам, в настоящее время в интересах ВДВ ведутся 10 ОКР по созданию новых образцов артиллерийского вооружения, воздушно-десантной техники, средств разведки, связи и АСУ. В текущем году должны быть открыты дополнительно еще три работы по созданию средств десантирования как личного состава, так и военной и специальной техники, в том числе управляемых парашютных платформ для десантирования грузов на большой высоте на расстояние до 4-5 км.

"В будущем с развитием средств десантирования возможно перемещение грузов на значительно большие расстояния", – сказал А.Сердюков.

Он заявил, что интересы ВДВ также учтены в ряде межвидовых ОКР по разработке средств ПВО и робототехнических комплексов.

"Таким образом, основными направлениями создания вооружения, военной и специальной техники для ВДВ являются повышение их защищенности и боевой мощи, а также увеличение эффективности командной составляющей (развитие средств разведки, связи и АСУ) с учетом требований унификации по базовым шасси", – цитирует "РИА Новости" А.Сердюкова.
27.07.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Продукция
БМД-4
Компании
КАМАЗ
Проекты
2020-й год

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 29.07 05:42
  • 227
Вариант компоновки перспективного авианосца
  • 29.07 05:27
  • 21
Крылья специальных операций
  • 29.07 04:27
  • 22
Российские УДК с возможностями ПЛО и ПКО
  • 29.07 03:34
  • 9
Россия собирается построить суперавианосец, которому не суждено быть спущенным на воду (El Confidencial, Испания)
  • 29.07 03:31
  • 82
Минобороны обсуждает создание самолета с вертикальным взлетом для нового авианосца
  • 29.07 02:35
  • 4
Минобороны США заключило контракт на поставку первой серийной партии ПКР большой дальности LRASM
  • 29.07 01:21
  • 9
Российская сверхтяжелая ракета будет способна вывести на орбиту не менее 70 тонн груза
  • 28.07 21:48
  • 35
Модульные корветы усилили «морскими убийцами»
  • 28.07 19:56
  • 80
SpaceX планирует занять две трети рынка коммерческих пусков, оставив РФ менее 10%
  • 28.07 19:17
  • 2
Главком озвучил план по перевооружению подразделений ВДВ
  • 28.07 18:10
  • 68
На пороге - 258 МиГ-35
  • 28.07 17:42
  • 3
Минобороны РФ до конца года получит первые пять двигателей для модернизированных ракетоносцев Ту-160М2
  • 28.07 15:58
  • 2
КРЭТ оборудовал сто самолетов Су-34 комплексом «Хибины-10В»
  • 28.07 15:55
  • 2
Мотострелковое соединение под Самарой получило более тысячи комплектов экипировки "Ратник"
  • 28.07 15:13
  • 5
Минобороны получило во II квартале "Искандер-М", 11 самолетов и шесть вертолетов
другие обсуждаемые темы