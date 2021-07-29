Доля современных образцов ВиВТ в ВДВ к концу 2020 года составит более 80%



Генерал-полковник Андрей Сердюков

Источник: РИА Новости Генерал-полковник Андрей СердюковИсточник: РИА Новости

ЦАМТО, 27 июля. Последовательное обеспечение подразделений ВДВ бронетанковым вооружением и техникой увеличит долю современных образцов к концу 2020 года до более чем 80%. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.

"В соответствии с государственной программой вооружения наши воинские части и подразделения активно перевооружаются на современную, легкую, высокоподвижную и авиатранспортабельную боевую технику с повышенными боевыми характеристиками, унифицированную на едином бронированном гусеничном и колесном шасси БМД-4М и "КамАЗ", – сказал он журналистам в преддверии 87-й годовщины со дня образования ВДВ.

"Таким образом, – заявил командующий, – последовательное обеспечение подразделений бронетанковым вооружением и техникой увеличит долю современных образцов к исходу 2020 года до более чем 80%", – отмечает агентство.

По его словам, в настоящее время в интересах ВДВ ведутся 10 ОКР по созданию новых образцов артиллерийского вооружения, воздушно-десантной техники, средств разведки, связи и АСУ. В текущем году должны быть открыты дополнительно еще три работы по созданию средств десантирования как личного состава, так и военной и специальной техники, в том числе управляемых парашютных платформ для десантирования грузов на большой высоте на расстояние до 4-5 км.

"В будущем с развитием средств десантирования возможно перемещение грузов на значительно большие расстояния", – сказал А.Сердюков.

Он заявил, что интересы ВДВ также учтены в ряде межвидовых ОКР по разработке средств ПВО и робототехнических комплексов.

"Таким образом, основными направлениями создания вооружения, военной и специальной техники для ВДВ являются повышение их защищенности и боевой мощи, а также увеличение эффективности командной составляющей (развитие средств разведки, связи и АСУ) с учетом требований унификации по базовым шасси", – цитирует "РИА Новости" А.Сердюкова.