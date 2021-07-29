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Все дивизии ВДВ России перевооружены на ПЗРК "Верба"

28.07.2017 ЦАМТО 743 0
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ПЗРК Верба
Переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК) 9К333 "Верба"
Источник: https://www.gazeta.ru/

ЦАМТО, 27 июля. Все воздушно-десантные и десантно-штурмовые дивизии ВДВ России уже перевооружены на новые ПЗРК "Верба". Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.

"В настоящее время завершается поставка в ВДВ ПЗРК четвертого поколения "Верба". На сегодняшний день все дивизии ВДВ уже оснащены этими комплексами, сейчас идет плановое оснащение ими отдельных десантно-штурмовых бригад", – сказал он журналистам в преддверии 87-й годовщины со дня образования ВДВ.

По словам А.Сердюкова, ПЗРК "Верба" "способен поражать самолеты тактической авиации, ударные вертолеты, крылатые ракеты и дистанционно-пилотируемые летательные аппараты на встречных и догонных курсах, в дневных и ночных условиях при визуальной видимости цели, в том числе в условиях фоновых и искусственных помех". Эти комплексы обеспечивают возможность стрельбы на встречных курсах по малоизлучающим в инфракрасном диапазоне целям, таким как крылатые ракеты и беспилотные летательные аппараты различных классов, на дальней границе зоны поражения на предельно малых высотах, перечислил командующий достоинства "Вербы".

Он отметил, что новые комплексы малой дальности, в отличие от своих предшественников, обладают расширенными боевыми возможностями и обеспечивают высокую эффективность поражения целей, несмотря на мощное оптическое противодействие. По сравнению с предыдущими ПЗРК, у "Вербы" в несколько раз увеличена зона обстрела целей с невысоким тепловым излучением и в десятки раз – помехозащищенность от мощных пиротехнических помех. В "Вербе" снижен расход ракет для поражения одной цели и расширен температурный диапазон использования до минус 50 град. С, передает "РИА Новости".
27.07.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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Страны
Россия
Продукция
Верба ПЗРК
Град РСЗО

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