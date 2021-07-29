Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Корпорация УВЗ поставила Минобороны РФ танки Т-72Б3 и БМР-3МА

28.07.2017 ЦАМТО 405 0
0
Понравилась новость?
 +2
Танк Т-72Б3
Танк Т-72Б3
Источник: © Сергей Бобылев/пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС

ЦАМТО, 27 июля. Уралвагонзавод в рамках исполнения Государственного оборонного заказа 2017 года поставил Министерству обороны РФ партию бронированных машин разминирования БМР-3МА и партию танков Т-72Б3 с дополнительной защитой.

Об этом министру обороны Российской Федерации Сергею Шойгу в Национальном центре управления обороной РФ доложил заместитель генерального директора по спецтехнике АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" Вячеслав Халитов в Единый день приемки военной продукции (26 июля).

Изготовленная и поставленная Министерству обороны РФ спецтехника прошла все квалификационные испытания в соответствии с требованиями нормативно-технической документации и с условиями государственного контракта.

В корпорации УВЗ подчеркивают, что своевременное изготовление и поставка машин специального назначения в рамках Государственного оборонного заказа входит в число приоритетных задач, для решения которых на Уралвагонзаводе ведется активное техперевооружение, внедряются современные технологии.

Бронированные машины разминирования БМР-3МА, переданные в войсковые части РФ, разработаны на базе танка Т-90 и предназначены для разминирования путей движения колонн военной техники. Они оснащены новым сплошным минным танковым тралом, новой климатической установкой, современными цифровыми средствами связи. Для защиты экипажа используются современные композитные материалы. БМР-3МА впервые изготовлены для МО РФ в рамках ГОЗа.

ОБТ Т-72Б3 с дополнительной защитой, поставленные в рамках исполнения ГОЗ-2017, способны эффективно противостоять лучшим образцам основных боевых танков зарубежных производителей. Модернизация коснулась целого ряда систем машины, в том числе системы управления огнем. Проведена работа и по автоматизации процессов контроля и управления силовой установкой: в помощь механику-водителю введен контроллер управления системами шасси, параметры действий которых отображаются на специальном дисплее. Танк Т-72Б3 получил эффективную всеракурсную защиту. Она позволяет значительно повысить его живучесть и эффективность как при ведении общевойскового боя, так и в ходе боевых действий с массированным применением противотанкового оружия.

Работа над модернизацией техники в корпорации УВЗ продолжается. Так, в качестве одного из направлений по достижению большей неуязвимости танка Т-72Б3 является установка комплекса активной защиты "Арена-Э", позволяющего обнаруживать подлетающие противотанковые средства и значительно ослабить их действие, либо полностью уничтожить специально отстреливаемым защитным боеприпасом.

Уже сегодня машина отлично себя зарекомендовала. Благодаря высоким техническим характеристикам Т-72Б3, его уникальной надежности, российская команда не раз одерживала заслуженные победы на Армейских международных играх "Танковый биатлон".

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "НПК "Уралвагонзавод".
27.07.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
БМР-3М Вепрь
Т-72
Т-72Б
Т-90 "Владимир"
Компании
Минoбороны РФ
Уралвагонзавод
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
Гособоронзаказ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 29.07 05:42
  • 227
Вариант компоновки перспективного авианосца
  • 29.07 05:27
  • 21
Крылья специальных операций
  • 29.07 04:27
  • 22
Российские УДК с возможностями ПЛО и ПКО
  • 29.07 03:34
  • 9
Россия собирается построить суперавианосец, которому не суждено быть спущенным на воду (El Confidencial, Испания)
  • 29.07 03:31
  • 82
Минобороны обсуждает создание самолета с вертикальным взлетом для нового авианосца
  • 29.07 02:35
  • 4
Минобороны США заключило контракт на поставку первой серийной партии ПКР большой дальности LRASM
  • 29.07 01:21
  • 9
Российская сверхтяжелая ракета будет способна вывести на орбиту не менее 70 тонн груза
  • 28.07 21:48
  • 35
Модульные корветы усилили «морскими убийцами»
  • 28.07 19:56
  • 80
SpaceX планирует занять две трети рынка коммерческих пусков, оставив РФ менее 10%
  • 28.07 19:17
  • 2
Главком озвучил план по перевооружению подразделений ВДВ
  • 28.07 18:10
  • 68
На пороге - 258 МиГ-35
  • 28.07 17:42
  • 3
Минобороны РФ до конца года получит первые пять двигателей для модернизированных ракетоносцев Ту-160М2
  • 28.07 15:58
  • 2
КРЭТ оборудовал сто самолетов Су-34 комплексом «Хибины-10В»
  • 28.07 15:55
  • 2
Мотострелковое соединение под Самарой получило более тысячи комплектов экипировки "Ратник"
  • 28.07 15:13
  • 5
Минобороны получило во II квартале "Искандер-М", 11 самолетов и шесть вертолетов
другие обсуждаемые темы