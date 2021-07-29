Корпорация УВЗ поставила Минобороны РФ танки Т-72Б3 и БМР-3МА



Танк Т-72Б3

Источник: © Сергей Бобылев/пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС Танк Т-72Б3Источник: © Сергей Бобылев/пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС

ЦАМТО, 27 июля. Уралвагонзавод в рамках исполнения Государственного оборонного заказа 2017 года поставил Министерству обороны РФ партию бронированных машин разминирования БМР-3МА и партию танков Т-72Б3 с дополнительной защитой.

Об этом министру обороны Российской Федерации Сергею Шойгу в Национальном центре управления обороной РФ доложил заместитель генерального директора по спецтехнике АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" Вячеслав Халитов в Единый день приемки военной продукции (26 июля).

Изготовленная и поставленная Министерству обороны РФ спецтехника прошла все квалификационные испытания в соответствии с требованиями нормативно-технической документации и с условиями государственного контракта.

В корпорации УВЗ подчеркивают, что своевременное изготовление и поставка машин специального назначения в рамках Государственного оборонного заказа входит в число приоритетных задач, для решения которых на Уралвагонзаводе ведется активное техперевооружение, внедряются современные технологии.

Бронированные машины разминирования БМР-3МА, переданные в войсковые части РФ, разработаны на базе танка Т-90 и предназначены для разминирования путей движения колонн военной техники. Они оснащены новым сплошным минным танковым тралом, новой климатической установкой, современными цифровыми средствами связи. Для защиты экипажа используются современные композитные материалы. БМР-3МА впервые изготовлены для МО РФ в рамках ГОЗа.

ОБТ Т-72Б3 с дополнительной защитой, поставленные в рамках исполнения ГОЗ-2017, способны эффективно противостоять лучшим образцам основных боевых танков зарубежных производителей. Модернизация коснулась целого ряда систем машины, в том числе системы управления огнем. Проведена работа и по автоматизации процессов контроля и управления силовой установкой: в помощь механику-водителю введен контроллер управления системами шасси, параметры действий которых отображаются на специальном дисплее. Танк Т-72Б3 получил эффективную всеракурсную защиту. Она позволяет значительно повысить его живучесть и эффективность как при ведении общевойскового боя, так и в ходе боевых действий с массированным применением противотанкового оружия.

Работа над модернизацией техники в корпорации УВЗ продолжается. Так, в качестве одного из направлений по достижению большей неуязвимости танка Т-72Б3 является установка комплекса активной защиты "Арена-Э", позволяющего обнаруживать подлетающие противотанковые средства и значительно ослабить их действие, либо полностью уничтожить специально отстреливаемым защитным боеприпасом.

Уже сегодня машина отлично себя зарекомендовала. Благодаря высоким техническим характеристикам Т-72Б3, его уникальной надежности, российская команда не раз одерживала заслуженные победы на Армейских международных играх "Танковый биатлон".

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "НПК "Уралвагонзавод".