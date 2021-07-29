Модернизированные минометы поступили на вооружение 90-й танковой дивизии



Возимый миномет 2С12 "Сани" калибра 120 мм

Источник: Михаил Метцель/ТАСС Возимый миномет 2С12 "Сани" калибра 120 ммИсточник: Михаил Метцель/ТАСС

ЦАМТО, 27 июля. Около 30 модернизированных минометов 2Б11А "Сани" поступили по гособоронзаказу на вооружение 90-й танковой дивизии Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированной на Южном Урале.

Новое вооружение усилит боевые возможности батальонно-тактических групп в составе дивизии и будет задействовано в ходе тактических учений в августе этого года. Ранее заводская поставка минометов состоялась в мотострелковые соединения округа, дислоцированные в Кемеровской области и Алтайском крае.

Модернизированные "Сани" отличает новая транспортная машина "Урал" с дизельным двигателем повышенной мощности и электрической лебедкой для погрузки миномета.

Модернизация затронула и основу комплекса – 120-мм миномет 2Б11, который получил новую опорную плиту с шарниром, наводимую по горизонтали без разворота тяжелой опоры. Он предназначен для уничтожения и подавления живой силы и огневых средств противника, разрушения полевых оборонительных сооружений, показал высокую эффективность в боевых действиях с незаконными вооруженными формированиями в горной и гористой местности на Северном Кавказе и в Афганистане, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.