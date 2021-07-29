Дивизион большой мощности усилит боевые возможности артиллерийского соединения в Оренбуржье
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Советский тяжелый 240-мм самоходный миномет 2С4 «Тюльпан»
Источник: modernweapon.ru
ЦАМТО, 27 июля. Дивизион большой мощности усилит боевые возможности артиллерийского соединения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Оренбургской области.
Формирование нового подразделения планируется завершить до конца года, основу его вооружения составят тяжелые самоходные минометы 2С4"Тюльпан".
2С4 Тюльпан" – 240-мм самоходный миномет разработки уральского предприятия "Трансмаш". Он предназначен для уничтожения прочных сооружений полевого типа, командных пунктов, артиллерийских и ракетных батарей и другой боевой техники, недоступной для настильного огня. Дальность стрельбы обычным снарядом – до 10 км, активно-реактивным – до 20 км. Благодаря 520-сильному дизельному двигателю, установка развивает скорость 62 км/ч, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
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27.07.2017
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