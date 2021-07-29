Военные инженеры ВВО получили автомобильный кран грузоподъемностью в 32 тонны



Автомобильный кран военного назначения КС-55729-7М

Источник: www.oaokaz.ru Автомобильный кран военного назначения КС-55729-7МИсточник: www.oaokaz.ru

ЦАМТО, 27 июля. В соединение инженерных войск Восточного военного округа (ВВО), дислоцированное в Хабаровском крае, поступил на вооружение автомобильный кран военного назначения КС-55729-7М грузоподъемностью в 32 т.

Пополнившая парк техника по своим характеристикам превосходит все имеющиеся аналоги, используемые в гражданских целях в данной категории грузоподъемности.

Крановая навеска смонтирована на шасси автомобиля КамАЗ-63501 с колесной формулой 8x8.

Длина четырехсекционной стрелы достигает 31 м. Зона работы крана составляет 360 град. с возможностью выполнения операций над кабиной. Максимальный вылет стрелы – 29 м.

В комплект входят маскировочная сеть, стропы для выполнения погрузочных работ. Кран обладает высокой ремонтопригодностью.

Помимо этого предусмотрено оборудование для проведения работ в темное время суток, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.