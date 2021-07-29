Военные инженеры ВВО получили автомобильный кран грузоподъемностью в 32 тонны
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Автомобильный кран военного назначения КС-55729-7М
Источник: www.oaokaz.ru
ЦАМТО, 27 июля. В соединение инженерных войск Восточного военного округа (ВВО), дислоцированное в Хабаровском крае, поступил на вооружение автомобильный кран военного назначения КС-55729-7М грузоподъемностью в 32 т.
Пополнившая парк техника по своим характеристикам превосходит все имеющиеся аналоги, используемые в гражданских целях в данной категории грузоподъемности.
Крановая навеска смонтирована на шасси автомобиля КамАЗ-63501 с колесной формулой 8x8.
Длина четырехсекционной стрелы достигает 31 м. Зона работы крана составляет 360 град. с возможностью выполнения операций над кабиной. Максимальный вылет стрелы – 29 м.
В комплект входят маскировочная сеть, стропы для выполнения погрузочных работ. Кран обладает высокой ремонтопригодностью.
Помимо этого предусмотрено оборудование для проведения работ в темное время суток, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
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27.07.2017
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