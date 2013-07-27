На «КАМАЗе» состоялось совещание по итогам работы в первом полугодии



КАМАЗ-6580

Источник: http://avto-nomer.ru/ КАМАЗ-6580Источник: http://avto-nomer.ru/

В ПАО «КАМАЗ» (входит в Госкорпорацию Ростех) прошло итоговое совещание, где были озвучены итоги производственно-финансовой деятельности компании за шесть месяцев текущего года и задачи на второе полугодие. С докладами выступили заместители генерального директора по различным направлениям деятельности.

Как сообщил заместитель генерального директора «КАМАЗа» по продажам и сервису Сергей Афанасьев, в период с января по июнь на российском рынке тяжёлых грузовых автомобилей было реализовано 12 986 единиц автотехники КАМАЗ, что на 20% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (АППГ) и выше запланированных в бизнес-плане показателей. Ещё 2 117 автомобилей КАМАЗ поставлено на экспорт. Эти показатели достигнуты в результате сотрудничества с ведущими предприятиями нефтегазовой, сельскохозяйственной, химической отраслей и крупнейшими российскими транспортно-логистическими компаниями, с которыми в первом полугодии были заключены контракты, во второй половине года поставки автотехники КАМАЗ в их адрес продолжатся. Кроме того, в проработке – новые договоры с российскими и зарубежными потребителями.

«КАМАЗ» продолжает удерживать лидирующие позиции на рынке тяжёлых грузовых автомобилей России: доля компании составляет 51%. Выручка предприятия по итогам первого полугодия достигла 61,9 млрд. рублей (+31% к АППГ).

Заместитель генерального директора «КАМАЗа» – директор по развитию Ирек Гумеров рассказал о результатах работы по расширению модельного ряда и увеличению доли локальных компонентов. В хорошем темпе идёт реализация проекта по организации производства нового семейства 6-цилиндровых рядных двигателей: в первом полугодии на новом сборочном конвейере завода двигателей был завершён монтаж оборудования, уже выпущены первые образцы и собраны первые автомобили КАМАЗ-5490 с двигателем Р6. В планах на вторую половину года – изготовить опытно-промышленную партию из 200 двигателей Р6. Итогом масштабной работы станут совершенно новые моторы, соответствующие экостандартам «Евро-5» и «Евро-6» и мощностью до 700 л.с., которыми будут оснащаться автомобили КАМАЗ.

Что касается ещё одного крупного инвестиционного проекта компании – строительства нового завода по производству каркасов кабин для грузовиков поколения К5, получено положительное заключение Госэкспертизы на проектную документацию всего объекта, на 80% определены подрядные организации, которые займутся устройством инженерных сетей и систем. Закончить строительно-монтажные работы в зоне инженерной инфраструктуры планируется до конца 2017 года.

В рамках модернизации существующего модельного ряда завершены предварительные испытания автомобилей КАМАЗ-6520 и КАМАЗ-65111 с двигателями уровня «Евро-6» для поставки на экспорт. Выполнена сборка автомобиля КАМАЗ-54909 с подключаемым передним гидроприводом колёс. Автомобиль и его преимущества перед техникой с полным механическим приводом будут презентованы на выставке «COMTRANS-2017» в Москве.

В ходе совещания были также озвучены итоги участия компании в российских и республиканских конкурсах. «КАМАЗ» признан победителем в конкурсе «Благотворитель года» с вручением Диплома лауреата. Кроме того, первичная профсоюзная организация работников ПАО «КАМАЗ» по итогам 2016 года признана «Лучшей первичной профсоюзной организацией», о чём свидетельствует Почётный диплом Центрального комитета Профсоюза работников автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения РФ. Также профком «КАМАЗа» занял первое место в конкурсе «На лучшую постановку работы с молодёжью в 2016 году», а председатель профсоюзного комитета компании Александр Васильев удостоен звания «Лучший профсоюзный лидер 2016 года».