Крутских: РФ надеется на конструктивный диалог с США по кибербезопасности
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Андрей Крутских. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Григорий Сысоев
ПЕКИН, 27 июл - РИА Новости, Анна Раткогло. Москва надеется на выстраивание конструктивного диалога с Вашингтоном по вопросам кибербезопасности, несмотря на нынешнюю внутреннюю ситуацию в США, так как обе страны в этом плане одинаково уязвимы, сообщил журналистам в четверг спецпредставитель президента России по вопросам международного сотрудничества в сфере информационной безопасности Андрей Крутских.
"Я лично настроен очень оптимистично, потому что мы с США одинаково уязвимы. Мы сидим в одной лодке, и в этом плане грести нам надо вместе. Для того чтобы наши гребки были мощными, и для того чтобы мы могли задать тональность сотрудничества на международной арене, для этого нам нужно сейчас договориться", - заявил Крутских.
Он выразил надежду, "что такой деловой разговор независимо от внутренней ситуации в США приобретет весьма конкретный характер".
"В молчанку играть долго не можем ни они, ни мы", - подчеркнул спецпредставитель президента.
Делегация РФ во главе с секретарем Совбеза Николаем Патрушевым находится с трехдневным рабочим визитом в Пекине. Он принимает участие в российско-китайских консультациях в рамках механизма по общественной безопасности, юстиции и правопорядку, консультациях по вопросам стратегической стабильности, а также во встрече высоких представителей стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности. В состав российской делегации входят представители МИД, МВД, ФСБ, Следственного комитета, Генеральной прокуратуры, Министерства юстиции, Федеральной службы по финансовому мониторингу.
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27.07.2017
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