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ФСО впервые поименно назвала всех своих руководителей за полтора века

28.07.2017 ТАСС 499 0
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Сергей Девятов
Сергей Девятов
Источник: © Сергей Савостьянов/ТАСС

Список обнародован в книге официального представителя спецслужбы, доктора исторических наук Сергея Девятова "Руководители государственной охраны России и СССР"

МОСКВА, 27 июля. / Корр.ТАСС Вероника Романенкова/. Федеральная служба охраны (ФСО) впервые обнародует полный список из 34 руководителей органов госохраны, обеспечивающих безопасность первых лиц государства с конца XIX века. В книге "Руководители государственной охраны России и СССР" также впервые приводятся биографии начальников службы безопасности, их портреты и фотографии, публикуются документы об организации императорской охраны.

"В книге впервые собраны биографии и портреты всех руководителей органов государственной охраны России и СССР, начиная с создания этого ведомства в 1881 году и до наших дней. Это были люди разных эпох, социального происхождения, характеров, различных убеждений. Но всех их объединяли идеи служения своему Отечеству, высокий профессионализм, сила духа и мужество", - написал в предисловии нынешний директор ФСО генерал-лейтенант Дмитрий Кочнев. Его биография и фотография завершают книгу.

Автор книги - официальный представитель ФСО России доктор исторических наук Сергей Девятов. Он сообщил ТАСС, что книга выйдет из печати в ближайшее время, и предоставил агентству рукопись.

Как все начиналось

В прежние века охраной императорской фамилии в России занимались элитные армейские части - гвардейские полки, расквартированные поблизости от царских резиденций.

В начале XIX века сформировалась новая специальная элитная армейская кавалерийская часть для сопровождения и охраны императора - Собственный Его Императорского Величества конвой. В правление императора Николая I (1825-1855) армейская охрана была усилена: к гвардейцам и собственному конвою добавляются Рота дворцовых гренадер, III Отделение Собственной Его Императорского Величества канцелярии, Отдельный корпус жандармов. За 30 лет царствования Николая I на него не было совершено ни одного покушения.

Однако при Александре II ситуация кардинально изменилась - в России началась эпоха политического терроризма, причем целью радикальных революционеров было убийство царя. Безопасность Александра II обеспечивалась силами трех структур - Собственного Его Императорского Величества конвоя, городской полиции и отдельного корпуса жандармов. Каждая из них руководствовалась собственными представлениями о своих задачах, а взаимодействия и согласованности почти не было. 1 марта 1881 года им не удалось предотвратить покушение на Александра II. Он погиб от рук террористов. Трагедия продемонстрировала необходимость кардинально изменить подход к государственной охране.

"В книге впервые публикуются два ранее неизвестных документа - "Записка [проект] об организации охраны императора 1881 год" и "Отзыв Александра III о документе, 1881 г., июня 29", которые находятся в личном архиве семьи Воронцовых-Дашковых", - рассказал Девятов. По его словам, именно эти документы положили начало созданию специальной службы охраны для руководства страны, поскольку легли в основу окончательной редакции "Положения об охране Его Величества", утвержденного Александром III 11 августа 1881 года.

"Опыт прежних лет показал всю неудовлетворительность и недостаточность прежде существовавшей системы охраны. Позволяю себе предполагать, что, реорганизованная на нижеследующих началах, охрана Вашего Императорского Величества станет на более твердую и надежную почву", - писал императору граф Илларион Воронцов-Дашков - министр Императорского Двора и уделов. Генерал предлагал: "Во главе охраны стоит Главный Начальник Охраны Особы Его Императорского Величества, назначаемый Высочайшим Указом Правительствующему Сенату. Главный Начальник непосредственно подчинен Его Величеству. Имеет у Государя Императора личный доклад".

"Помимо военных, морских и полицейских сил, которые в нужном количестве по требованию Главного Начальника Охраны командируются подлежащими управлениями, специально для этой цели под его начальством учреждены:

1) гвардейский пехотный отряд почетного конвоя;

2) дворцовая полицейская команда;

3) секретная часть;

4) железнодорожная инспекция.

Секретная часть делится на стражников /15 челов./ и агентов /10 челов./. На обязанности первых лежит фактическое охранение Особы Его Величества, деятельность же агентов должна клониться к открытию посягательств на Особу Его Величества", - полагал Воронцов-Дашков.

 "Я одобряю этот проект", - написал на полях Александр III. Через некоторое время он издал Именной Указ Правительствующему Сенату об образовании "Собственной Его Величества охраны", которым на должность главного начальника охраны назначен генерал-майор Петр Черевин и Именной Указ Правительствующему Сенату "Об издании Положения о мерах к охранению государственного порядка и общественного спокойствия и объявлении некоторых местностей империи в состоянии усиленной охраны".

"Беспримерное в летописях нашей истории злодеяние, пресекшее драгоценную жизнь Возлюбленного Родителя Нашего [Александра II], явственно пред всеми обнаружило непреложную необходимость предоставить властям, поставленным на страже общественного порядка, особые полномочия, пространство коих было бы соразмерено с ответственностью, возлагаемою на них исключительными обстоятельствами настоящего времени", - объяснял решение император.

Девятов отметил, что "именно под руководством Воронцова-Дашкова были заложены основные принципы построения системы государственной охраны в России, которая просуществовала до революционных событий 1917 года", а структура создаваемого нового органа включала военную (силовой блок охраны императорских резиденций) и полицейскую (наблюдение за безопасностью в резиденциях) составляющие; обеспечение безопасности на транспорте (надзор за безопасностью пути во время высочайших путешествий), агентурный сыск (выявление посягательств на жизнь императора) и личную охрану. По его словам, "в основу формирования новой концепции безопасности положили принцип единства управления подразделениями, на которые была возложена охрана".
27.07.2017
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