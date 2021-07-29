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Новым начальником ЦСКА стал Артем Громов

28.07.2017 ТАСС 278 0
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ЦСКА
ЦСКА (футбольный клуб, Москва)
Источник: ru.wikipedia.org

Он сменил на этом посту Михаила Барышева, который ранее был назначен начальником Главного управления по работе с личным составом Минобороны России

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Артем Громов назначен начальником Центрального спортивного клуба армии, сообщается на сайте спортивной организации.

В биографических данных Громова, размещенных на странице клуба в интернете, появилась новая запись: "С 2017 - начальник ФАУ МО РФ ЦСКА".

Он сменил на этом посту Михаила Барышева, который ранее был назначен начальником Главного управления по работе с личным составом Минобороны России.

По данным ЦСКА, с 2012 по 2015 годы Громов занимал должность заместителя начальника Управления физической подготовки ВС РФ, а с 2015 года - заместителя начальника ЦСКА. Имеет воинское звание полковника.
27.07.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Россия
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