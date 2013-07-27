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ФАС обвинила Центр Хруничева в дискриминации на рынке пусковых услуг

27.07.2017 RNS 270 0
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ГКНПЦ имени Хруничева
Государственный космический научно-производственный центр (ГКНПЦ) имени Хруничева
Источник: www.ntv.ru

ФАС России выдала предупреждение ГКНПЦ им. М. В. Хруничева из-за создания условий неравного доступа на рынок коммерческих услуг по космическим запускам с использованием ракеты-носителя "Протон-М", сообщили в пресс-службе ФАС.

По информации ФАС, консорциум "Космические технологии" обратился к Центру Хруничева за оказанием услуги по доставке грузов на орбиту с использованием ракеты "Протон". В свою очередь в космическом центре предложили компании обратиться за оказанием пусковых услуг к оператору коммерческих пусков ракеты "Протон" International Launch Services Inc. (США).

"Как установила ФАС России, ФГУП "ГКНПЦ им. М. В. Хруничева" оказывает услуги по доставке грузов на орбиту либо напрямую, либо через посредника — ILS International Launch Services Inc. При этом услуга, оказываемая через посредника, обходится потребителям значительно дороже. Таким образом, для разных контрагентов космического научно-производственного центра были установлены различные фактические условия сотрудничества", — говорится в сообщении.

Как отмечают в ФАС, сейчас организация коммерческих пусков ракет-носителей тяжелого класса возможна только посредством "Протон-М", кроме того, только Центр Хруничева занимается предоставлением коммерческих услуг по запускам космических аппаратов с использованием ракеты "Протон-М".

"Эти обстоятельства явились основанием для выдачи ФАС России предупреждения космическому научно-производственному центру о необходимости прекращения действий, выразившихся в создании дискриминационных условий для Консорциума "Космические технологии", путем направления опровержения на свой ответ с сообщением о возможности оказания пусковых услуг для российских хозяйствующих субъектов, исключая посредников", — говорится в сообщении.
26.07.2017
Права на данный материал
принадлежат RNS
Материал размещен правообладателем
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Страны
Россия
США
Продукция
Протон-(К)М
Компании
ГКНПЦ Хруничева
ФАС

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