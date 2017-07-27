США испытывает новейший конвертоплана V-280 Valor



Макет конвертоплана V-280 Valor

Источник: Craig Hoyle / flightglobal.com Макет конвертоплана V-280 ValorИсточник: Craig Hoyle / flightglobal.com

Американская компания Bell Helicopter приступила к наземным испытаниям перспективного конвертоплана V-280 Valor, разрабатываемого для Армии США.

Как сообщает Aviation Week, в настоящее время аппарат проходит проверки бортового оборудования, узлов и агрегатов и в ближайшее время поднимется в воздух, передает N+1.

V-280 разрабатывается в рамках тендера FVL в качестве нового армейского транспортного летательного аппарата, предназначенного для быстрой переброски бойцов и грузов на большие расстояния. Согласно требованиям военных, такой аппарат должен быть способен на вертикальные взлет и посадку. В тендере также участвует консорциум Sikorsky/Boeing, создающий скоростной вертолет SB>1 Defiant.

Bell Helicopter представила проект конвертоплана Valor весной 2013 года. Ожидается, что этот аппарат сможет выполнять полеты на скорости до 519 километров в час, а его боевой радиус составит 1,5 тысячи километров при перегоночной дальности в 3,9 тысячи километров. У V-280 двигатели будут неподвижными: при переходе из вертолетного режима полета в самолетный наклоняться будут только винты.

США сегодня пока являются единственной страной, имеющей на вооружении конвертопланы — V-22 Osprey, разработанными и производящимися консорциумом Bell/Boeing. В июле 2015 года пять конвертопланов Osprey приобрела Япония. Военным этой страны такие аппараты понравились благодаря маневренности, скорости и нетребовательности к взлетно-посадочным площадкам.

Собственные конвертопланы в настоящее время разрабатывает итальянская компания Leonardo-Finmeccanica. Она создает аппараты AW609, которые будут использоваться для пассажирских и медицинских перевозок. В 2019 году несколько AW609 в поисково-спасательной версии будут поставлены Объединенному авиационному командованию вооруженных сил Объединенных Арабских Эмиратов.

Использованы фотографии: Bell Helicopter