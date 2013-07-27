Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Патроны по-американски: меньше металла, больше пластика

27.07.2017 Warspot 531 0
0
Понравилась новость?
 0

Патроны для нарезного оружия будут весить существенно меньше. Сегодня, 26 июля, портал thefirearmblog.com сообщил о том, что американская компания FightLite Industries презентовала новое поколение патронов с полностью пластиковой гильзой.

Пластиковые гильзы активно применяются в патронах для гладкоствольного оружия, а с недавних пор многие компании начали представлять аналогичные решения для боеприпасов, предназначенных для нарезного оружия. Все предыдущие разработки включали в себя металлическое донце различной высоты. Ключевое отличие патрона FightLite 5.56mm заключается в том, что гильза выполнена из пластика и не содержит металлических элементов.

Патроны FightLite 5.56mm в магазине винтовки типа AR-15.. Источник: thefirearmblog.com

По словам Джеффри Херринга, генерального директора корпорации ARES Defense Systems, в состав которой входит компания FightLite Industries, патрон FightLite 5.56mm на 30% легче, чем его предшественник с латунной гильзой, и существенно дешевле в производстве. Новый боеприпас создан для участия в программе Lightweight Small Arms Technologies (LSAT) и может стать альтернативой телескопическим патронам, поскольку обеспечит снижение массы оружия без необходимости модифицировать его.

Патроны FightLite 5.56mm в пулемётной ленте.. Источник: thefirearmblog.com

По словам Херринга, FightLite Industries следит за аналогичными разработками других компаний, и все эти компании в различных пропорциях используют металл при производстве гильз. Кроме того, некоторые из них плохо зарекомендовали себя на испытаниях: при продолжительной стрельбе гильза плавилась в раскалённом патроннике и была менее надёжна, чем у патрона с цельнометаллической оболочкой. Все эти недостатки были учтены при разработке FightLite 5.56mm и, по словам Херринга, устранены.

Патрон с пластиковой гильзой изначально предложат армии США. Кроме того, компания намерена вывести его на гражданский рынок.
26.07.2017
Права на данный материал
принадлежат Warspot
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-18
Компании
ARES DS
Проекты
LSAT

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 27.07 19:44
  • 2
"Росагролизинг" окажет содействие в реализации самолетов Т-500 калужской сборки
  • 27.07 19:33
  • 13
Правительство Украины постановило ликвидировать концерн "Антонов"
  • 27.07 19:32
  • 2
Крымский завод поставит ВМФ России первую партию малых ракетных кораблей
  • 27.07 19:24
  • 11
Крылья специальных операций
  • 27.07 19:23
  • 216
Вариант компоновки перспективного авианосца
  • 27.07 19:02
  • 25
Модульные корветы усилили «морскими убийцами»
  • 27.07 18:46
  • 14
Российские УДК с возможностями ПЛО и ПКО
  • 27.07 17:20
  • 81
Драйверы большой войны
  • 27.07 17:02
  • 23
КРЭТ будет создавать радары на основе технологий радиофотоники
  • 27.07 16:30
  • 1
«Запад-2017»: дилентанты в юбках претендуют на роль военных экспертов
  • 27.07 15:41
  • 1
США испытывает новейший конвертоплана V-280 Valor
  • 27.07 15:37
  • 1
В 2017 году будут построены еще пять самолетов Як-152
  • 27.07 15:37
  • 3
Создание истребителя вертикального взлета заложили в ГПВ 2018-2025 гг.
  • 27.07 15:32
  • 1
Американцы начали сборку "летающего крыла"
  • 27.07 14:37
  • 332
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
другие обсуждаемые темы