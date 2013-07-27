Патроны по-американски: меньше металла, больше пластика

Патроны для нарезного оружия будут весить существенно меньше. Сегодня, 26 июля, портал thefirearmblog.com сообщил о том, что американская компания FightLite Industries презентовала новое поколение патронов с полностью пластиковой гильзой.

Пластиковые гильзы активно применяются в патронах для гладкоствольного оружия, а с недавних пор многие компании начали представлять аналогичные решения для боеприпасов, предназначенных для нарезного оружия. Все предыдущие разработки включали в себя металлическое донце различной высоты. Ключевое отличие патрона FightLite 5.56mm заключается в том, что гильза выполнена из пластика и не содержит металлических элементов.

Патроны FightLite 5.56mm в магазине винтовки типа AR-15.. Источник: thefirearmblog.com

По словам Джеффри Херринга, генерального директора корпорации ARES Defense Systems, в состав которой входит компания FightLite Industries, патрон FightLite 5.56mm на 30% легче, чем его предшественник с латунной гильзой, и существенно дешевле в производстве. Новый боеприпас создан для участия в программе Lightweight Small Arms Technologies (LSAT) и может стать альтернативой телескопическим патронам, поскольку обеспечит снижение массы оружия без необходимости модифицировать его.

Патроны FightLite 5.56mm в пулемётной ленте.. Источник: thefirearmblog.com

По словам Херринга, FightLite Industries следит за аналогичными разработками других компаний, и все эти компании в различных пропорциях используют металл при производстве гильз. Кроме того, некоторые из них плохо зарекомендовали себя на испытаниях: при продолжительной стрельбе гильза плавилась в раскалённом патроннике и была менее надёжна, чем у патрона с цельнометаллической оболочкой. Все эти недостатки были учтены при разработке FightLite 5.56mm и, по словам Херринга, устранены.

Патрон с пластиковой гильзой изначально предложат армии США. Кроме того, компания намерена вывести его на гражданский рынок.