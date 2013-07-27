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Т-80У в Корее ударно "летают" и стреляют на полигоне

27.07.2017 Вестник Мордовии 814 0
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Т-80У
Основные боевые танки Т-80У армии Южной Кореи на учениях
Источник: vestnik-rm.ru

Основные боевые танки Т-80У армии Южной Кореи на учениях с боевой стрельбой вновь подтвердили свои исключительные боевые характеристики.


Основные боевые танки Т-80У армии Южной Кореи на учениях
Источник: vestnik-rm.ru

В репортаже военных журналистов был продемонстрирован эпизод учебы военнослужащих 3-й танковой бригады. Экипажи танков отрабатывали маневрирование, а также стрельбу из 125-мм гладкоствольной пушки и 12,7-мм зенитного пулемета.


Основные боевые танки Т-80У армии Южной Кореи на учениях
Источник: vestnik-rm.ru

Все это происходило в условиях аномальной жары. Однако техника и личный состав не подвели.

Т-80 в очередной раз подтвердили свои способности хорошо воевать, отмечают корейцы.


Основные боевые танки Т-80У армии Южной Кореи на учениях
Источник: vestnik-rm.ru

Российские танки были поставлены в Южную Корею в 90-е годы, всего поступило 80 штук. В настоящее время они состоят на вооружении двух батальонов 30-й танковой бригады.

Лев Романов
26.07.2017
Права на данный материал
принадлежат Вестник Мордовии
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Страны
Россия
Южная Корея
Продукция
Т-80
Т-80У
Компании
Минoбороны РФ

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