Т-80У в Корее ударно "летают" и стреляют на полигоне



Основные боевые танки Т-80У армии Южной Кореи на учениях

Источник: vestnik-rm.ru Основные боевые танки Т-80У армии Южной Кореи на ученияхИсточник: vestnik-rm.ru

Основные боевые танки Т-80У армии Южной Кореи на учениях с боевой стрельбой вновь подтвердили свои исключительные боевые характеристики.

Основные боевые танки Т-80У армии Южной Кореи на учениях Источник: vestnik-rm.ru

В репортаже военных журналистов был продемонстрирован эпизод учебы военнослужащих 3-й танковой бригады. Экипажи танков отрабатывали маневрирование, а также стрельбу из 125-мм гладкоствольной пушки и 12,7-мм зенитного пулемета.

Основные боевые танки Т-80У армии Южной Кореи на учениях Источник: vestnik-rm.ru

Все это происходило в условиях аномальной жары. Однако техника и личный состав не подвели.

Т-80 в очередной раз подтвердили свои способности хорошо воевать, отмечают корейцы.

Основные боевые танки Т-80У армии Южной Кореи на учениях Источник: vestnik-rm.ru

Российские танки были поставлены в Южную Корею в 90-е годы, всего поступило 80 штук. В настоящее время они состоят на вооружении двух батальонов 30-й танковой бригады.

Лев Романов