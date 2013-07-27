Франция безвозмездно передаст Индии 31 истребитель-бомбардировщик Jaguar с хранения
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Как пишет Guerric Poncet в материале "La France va donner 31 avions Jaguar à l'Inde", опубликованном французским изданием "La Tribune", получено подтверждение того, что Париж и Нью-Дели ведут переговоры относительно передачи Индии истребителей-бомбардировщиков SEPECAT Jaguar, разработанных в 1960-х годах и выведенных из боевого состава французской авиации в 2005 году. В начале прошлой недели американское издание" Defense News" сообщило, что ведутся "очень закрытые переговоры" и при этом обсуждается передача 31 самолета, находящихся на консервации (и предположительно в плохом состоянии) на французской базе хранения и утилизации Шатодан.
Учебно-боевой самолет SEPECAT Jaguar E ВВС Франции (с) C. Raynaud / ВВС Франции
Глава бюро "Defense News" в Индии Вивек Рагуванши (Vivek Raghuvanshi), к которому обратилось французское издание, заверил, что "предложение было сделано непосредственно президентом Эммануелем Макроном 3 июня с.г. высокопоставленному индийскому лицу", причем речь идет не о продаже, и безвозмездной передаче самолетов. Это также было подтверждено высокопоставленным источником в военных кругах Франции. И в этом нет ничего удивительного, так как самолеты не имеют большой ценности. В середине июля американская компания ATAC приобрела во Франции 63 списанных истребителя Dassault Mirage F1 и 121 двигатель Snecma Atar 9 K 50 на сумму 21 млн евро с целью применять их для обучения пилотов ВВС США. Этим самолеты были сняты с вооружения в 2014 году и находятся в лучшем состоянии, чем Jaguar, которые провели в защитной упаковке 12 лет и остаточная стоимость каждого составляет сейчас менее 300 тыс. евро.
Главнокомандующий ВВС Индии главный маршал авиации Бирендер Сингх Дханоа (Birender Singh Dhanoa) находился с официальным визитов в Париже с 17 по 20 июля 2017 года, и вероятно обсуждал вопрос о передаче Jaguar с французскими властями. Вивек Рагуванши считает, что "переговоры быстро продвигаются" и что индийская делегация, состоящая из военных и представителей промышленности прибудет в Шатодан в середине августа для инспекции самолетов.
Этот дар позволит индийским ВВС, являющимся последним эксплуатантом Jaguar в мире, сохранить численность своего парка самолетов этого типа на уровне 105 единиц за счет каннибализации французских планеров. Jaguar даже в исправном состоянии не заменят дополнительное число истребителей Rafale, о закупке которых индийские вооруженные силы обратились к властям страны, но позволят смягчить негативные последствия, которые могут иметь место от ожидания решения.
Хотя дар может показаться нелепым для рынка вооружений, соглашение с Индией по Jaguar является обоюдовыгодным: индийцы смогут дать второе дыхание своим устаревшим самолетам, срок эксплуатации которых превысил прогнозы. Для французской стороны выгода заключается в том, что ВВС избавятся от самолетов, которые не могут долго храниться в упаковке, а правительство наберет очки у индийского правительства, которому компания Dassault планирует в скором времени продать вторую партию своих истребителей Rafale. Эксперты говорят о 18 новых самолетах, хотя потребности намного больше: в 2016 году предыдущий главный маршал авиации полагал, что Индии необходимо иметь 200 истребителей класса Rafale для обеспечения всех потребностей и доведения боевого состава ВВС до 42 истребительных эскадрилий.
Но даже без нового заказа на Rafale Эммануэль Макрон планирует обхаживать индийских военных: контракты с французским ВПК многочисленны, причем как на обслуживание уже поставленной техники, так и и, к примеру, модернизации истребителей Dassault Mirage 2000.
Можно предположить, что Индия обратиться к компании Hindustan Aeronautics Limited (HAL) для разборки Jaguar и для восстановления летных машин. HAL выпустил сотню Jaguar по лицензии BAE Systems и отвечает за модернизацию индийских Jaguar. Программой DARIN III предусматривается доведение 60 самолетов этого типа до нового стандарта в течение трех ближайших лет, с целью продления их эксплуатации до 2030 или 2035 годов.
Французские и индийские представители военного ведомства и ВПК не ответили на запрос издания. В компании Dassault также отказались от комментариев.
Jaguar был разработан совместно Великобританией (компания BAC, затем BAE) и Францией (Bréguet, затем Dassault) в рамках совместного предприятия SEPECAT. Он находился на вооружении ВВС Великобритании и Франции и участвовал в боевых операциях в ходе войны в Персидском заливе и в Боснийском конфликте.
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26.07.2017
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