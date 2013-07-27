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Танки Т-90С вооруженных сил Уганды

27.07.2017 bmpd.livejournal.com 464 0
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На странице в twitter.com президента Уганды Йовери Кагута Мусевени опубликована фотография с посещения президентом 23 июля 2017 года совместных учений сухопутных войск и ПВО Уганды в Бронетанковой школе Калама (Kalama Armoured Warfare Training School - KAWATS) Народных сил обороны Уганды в Кабамба близ Мубене. На фотографии запечатлены танки Т-90С Народных сил обороны Уганды. Это первая известная опубликованная фотография танков Т-90С в Уганде.

Также на снимке видны танки Т-72Б и китайские танки типа 85-IIM. О получении Угандой танков типа 85-IIM ранее не сообщалось.

Танки Т-90С, Т-72Б и типа 85-IIM Народных сил обороны Уганды в Бронетанковой школе Калама. Кабамба, 23.07.2017 (с) twitter.com/KagutaMuseveni

Напомним, что в 2011 году Уганда получила 44 танка Т-90С производства АО "НПК "Уралвагонзавод" по контракту предположительной стоимостью 119 млн долл., заключенному с АО "Рособоронэкспорт" в общем пакете на приобретение Угандой российского вооружения на сумму 740 млн долл. в начале 2010 года. Поставленные в 2011 году 44 танка Т-90С поступили на вооружение танкового батальона бригады угандийской президентской гвардии (с 2013 года - Командование сил специальных операций). При этом сама поставка танков Т-90С в Уганду скрывалась обеими сторонами, а снимков этих танков в Уганде до сих пор в публичном доступе не появлялось.

В 2016 году Уганда также получила из России неизвестное количество (до 60 единиц) танков Т-72Б из наличия в рамках последнего пакета контрактов на закупку российского вооружения, заключенного в 2015 году.
26.07.2017
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
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Страны
Китай
Россия
Уганда
Продукция
Т-72
Т-72Б
Т-90 "Владимир"
Т-90С
Компании
РОЭ
Уралвагонзавод

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