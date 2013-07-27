Спецпредставитель США допустил поставку танков украинским военным



Солдаты ВСУ на востоке Украины

Источник: © flickr.com, Ministry of Defense of Ukraine Солдаты ВСУ на востоке УкраиныИсточник: © flickr.com, Ministry of Defense of Ukraine

В Вашингтоне активно прорабатывается возможность все же начать поставки летального оружия Украине для борьбы с сепаратистами, заявил ВВС новый спецпредставитель США по Украине Курт Волкер. По его мнению, предоставление американских вооружений Вооруженным силам Украины может изменить подход Москвы к кризису на востоке Украины. Он не считает, что это, наоборот, спровоцирует дальнейшее обострение.

До сих пор США поставляли Украине нелетальное оружие и снаряжение, в том числе разведывательные беспилотники Raven, приборы ночного видения, артиллерийские радары, бронированные внедорожники и обычные внедорожники Hummer. Объем этой помощи в 2015 г. оценивался в $120 млн.

По словам Волкера, Украине могут помочь защитить себя оборонительные вооружения, например танки. Такие поставки могут заставить Россию прекратить угрожать Украине, полагает он.

Дипломат подчеркнул, что не имеет в виду, что решение о поставках будет принято, пока речь идет о дальнейшей дискуссии на этот счет, но он выступает против аргументации, что поставки оружия станут провокацией для России или приведут к излишней активизации украинских военных.

Для установления мира на востоке Украины Волкер считает необходимым начало нового стратегического диалога с Россией.

Курт Волкер ранее был постпредом США в НАТО. Спецпредставителем США по Украине он стал в июле 2017 г. 23 июля он посетил Донбасс и заявил, что в США понимают, что там происходит «российская агрессия». «Мы видели, что произошло. Мы понимаем, каким образом этот конфликт начался, мы понимаем, каким образом этот конфликт сегодня контролируется. И именно поэтому это важно, если Соединенные Штаты станут более задействованными. И мы пытаемся найти способ, чтобы изменить стратегические перспективы с целью того, чтобы принять другие решения и перейти к тому, чтобы увидеть восстановление украинской территории», – цитировал его УНИАН.