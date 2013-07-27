Черноморский флот с 2014 года в ходе перевооружения получил более 50 кораблей, катеров и судов - командующий ЧФ



Построенная для ВМФ России на ОАО "Адмиралтейские верфи" большая дизель-электрическая подводная лодка Б-262 "Старый Оскол" (заводской номер 01672) проекта 06363 выходит на заводские ходовые испытания. Санкт-Петербург, 06.03.2015

Источник: Алексей Акентьев / akentyev_alex@mail.ru Построенная для ВМФ России на ОАО "Адмиралтейские верфи" большая дизель-электрическая подводная лодка Б-262 "Старый Оскол" (заводской номер 01672) проекта 06363 выходит на заводские ходовые испытания. Санкт-Петербург, 06.03.2015Источник: Алексей Акентьев / akentyev_alex@mail.ru

Москва. 26 июля. ИНТЕРФАКС - За последние три года Черноморский флот (ЧФ) России получил более полусотни новейших кораблей, катеров и судов, в этом году на флот прибудут фрегат "Адмирал Макаров" и три подводные лодки проекта 636.3, вооруженные крылатыми ракетами, сообщил командующий флотом адмирал Александр Витко.

"Начиная с 2014 года Черноморский флот проходит этап активной модернизации и перевооружения. За прошедшие три года мы получили более 50 новейших боевых кораблей, катеров и вспомогательных судов", - сказал А.Витко в интервью газете "Красная звезда".

"В этом году ожидается прибытие в пункт постоянного базирования ещё одного фрегата проекта 11356 "Адмирал Макаров", а также трёх подводных лодок проекта 636.3 - "Краснодар", "Колпино" и "Великий Новгород". С приходом новых дизель-электрических субмарин завершится доукомплектование отдельной бригады подводных лодок", - добавил адмирал.

По его словам, в перспективе в состав флота войдут новые малые ракетные корабли, строительство которых идет на феодосийском предприятии "Море".

Фрегаты проекта 11356 строятся на Прибалтийском судостроительном заводе (ПСЗ, входит в Объединенную судостроительную корпорацию). Они имеют водоизмещение порядка 4 тысяч тонн, скорость - 30 узлов, автономность плавания - 30 суток. Фрегаты вооружены крылатыми ракетами "Калибр-НК" и/или "Оникс", ракетным комплексом самообороны "Штиль-1," артустановкой А-190 калибра 100 миллиметров, зенитной артиллерией, реактивной бомбовой установкой, торпедами, а также могут нести палубный вертолет Ка-27 (или Ка-31).

Подлодки проекта 636.3 относятся к третьему поколению и являются развитием проектов 636 и 877. Они считаются одними из самых малошумных в мире, за что на Западе получили название "Черная дыра". Скорость подводного хода составляет 20 узлов, предельная глубина погружения - 300 метров, автономность плавания - 45 суток, экипаж - 52 человека, подводное водоизмещение - около 4 тысяч тонн.

Особенностью подлодок проекта 636.3 является их оснащение комплексом ударного ракетного вооружения "Калибр-ПЛ", а также обновленным радиоэлектронным оборудованием.