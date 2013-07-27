В конгрессе США назвали Россию, Иран и КНДР "самыми опасными противниками"



Капитолий. Архивное фото

Источник: © РИА Новости / Игорь Михалев Капитолий. Архивное фотоИсточник: © РИА Новости / Игорь Михалев

ВАШИНГТОН, 26 июл - РИА Новости, Алексей Богдановский. Спикер палаты представителей американского конгресса Пол Райан приветствовал принятие палатой законопроекта по санкциям против России, Ирана и КНДР и назвал эти страны "самыми опасными противниками США".

"Многообразие угроз нашей национальной безопасности со стороны Ирана, России и Северной Кореи нельзя недооценивать. Эти опасные действующие лица на международной арене давно пытались подорвать усилия США и нарушить глобальную стабильность. Наша работа в конгрессе - призвать их к ответственности. Законопроект, который мы только что провели при подавляющей поддержке обеих партий, является одним из наиболее широких пакетов санкций в истории. Он закручивает гайки для наших самых опасных противников с тем, чтобы американцы были в безопасности", - заявил Райан.

Теперь законопроект предстоит рассмотреть сенату.

Документ предполагает ограничить полномочия президента по отмене санкций и предоставить конгрессу последнее слово в этих вопросах. Кроме того, он придает силу закона ограничительным мерам, которые действуют на основании исполнительных указов президента Барака Обамы. Это значительно затрудняет любые перспективы отмены санкций вне зависимости от того, как в будущем будут складываться отношения США с Россией, а также с Ираном и КНДР.

Ранее в Кремле ожидаемо заявили, что "крайне негативно" оценивают законопроект, а в Евросоюзе назвали его "односторонними действиями Вашингтона".