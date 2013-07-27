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Москалькова пообещала навести порядок в проблемных воинских частях

27.07.2017 РИА Новости 315 0
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Пистолетные патроны. Архивное фото
Пистолетные патроны. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Сергей Кузнецов

ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ (Владимирская обл.), 26 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова пообещала навести порядок в проблемных воинских частях, где нарушаются права человека.

Один из участников молодёжного форума "Территория смыслов на Клязьме", в котором принимает участие федеральный омбудсмен, упомянул о нескольких воинских частях, в которых, по его словам, регулярно нарушаются права человека.

"Это полное безобразие. Кто совершил преступление - нужно возбуждать уголовное дело и сажать, командира части надо наказывать. Назовите мне эти части, я подключусь, и мы наведём там порядок", - заявила Москалькова в ответ на вопрос, что можно сделать в отношении таких проблемных частей.

В апреле министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что общее количество преступлений в российской армии снизилось в 2016 году на 5,1% по сравнению с 2015 годом, в том числе связанных с неуставными взаимоотношениями - на 37,6%, с рукоприкладством - на 16%.
26.07.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей

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