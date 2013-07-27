Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

В Минобороны придумали, как привлечь в армию жителей глубинки

27.07.2017 РИА Новости 297 0
0
Понравилась новость?
 0
Солдаты российской армии. Архивное фото
Солдаты российской армии. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Валерий Мельников

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Вооруженные силы России получат в этом году 19 новейших модульных комплексов для отбора кандидатов на контрактную службу - это должно привлечь на службу молодых людей из отдаленных городов и сел.

"Сегодня комплекс уже принят на снабжение, и первые пять образцов поступили в пункты отбора Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Хабаровска, а также парка "Патриот". В текущем году планируются к поставке еще 14", - сообщил в среду на дне военной приемки статс-секретарь - замминистра обороны генерал армии Николай Панков.

По его словам, такие комплексы "позволят расширить географию агитационного воздействия" и "привлечь на службу по контракту граждан из отдаленных населенных пунктов".

Впервые прототип комплекса представили на форуме "Армия-2015". Военачальники одобрили разработку, и их пожелания учли при дальнейшей разработке.

"Отличительными особенностями комплекса являются модульное исполнение, высокая проходимость и автономность", - отметил Панков.

Комплекс состоит из мобильного модуля отбора и информационно-сценического модуля. Первый представляет собой съемный кузов-контейнер, установленный на шасси автомобиля повышенной проходимости. В комплект поставки входит необходимая мебель, офисное оборудование и информационный терминал.

Информационно-сценический модуль размещен на автоприцепе и состоит из кузова-контейнера, трансформируемого в сцену с операторским отсеком, системы аудиовизуального и светового сопровождения, системы электропитания, микроклимата и освещения.
26.07.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 27.07 19:33
  • 13
Правительство Украины постановило ликвидировать концерн "Антонов"
  • 27.07 19:32
  • 2
Крымский завод поставит ВМФ России первую партию малых ракетных кораблей
  • 27.07 19:24
  • 11
Крылья специальных операций
  • 27.07 19:23
  • 216
Вариант компоновки перспективного авианосца
  • 27.07 19:02
  • 25
Модульные корветы усилили «морскими убийцами»
  • 27.07 18:46
  • 14
Российские УДК с возможностями ПЛО и ПКО
  • 27.07 17:20
  • 81
Драйверы большой войны
  • 27.07 17:02
  • 23
КРЭТ будет создавать радары на основе технологий радиофотоники
  • 27.07 16:30
  • 1
«Запад-2017»: дилентанты в юбках претендуют на роль военных экспертов
  • 27.07 15:41
  • 1
США испытывает новейший конвертоплана V-280 Valor
  • 27.07 15:37
  • 1
В 2017 году будут построены еще пять самолетов Як-152
  • 27.07 15:37
  • 3
Создание истребителя вертикального взлета заложили в ГПВ 2018-2025 гг.
  • 27.07 15:32
  • 1
Американцы начали сборку "летающего крыла"
  • 27.07 15:32
  • 1
"Росагролизинг" окажет содействие в реализации самолетов Т-500 калужской сборки
  • 27.07 14:37
  • 332
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
другие обсуждаемые темы