В Минобороны придумали, как привлечь в армию жителей глубинки
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Солдаты российской армии. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Валерий Мельников
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Вооруженные силы России получат в этом году 19 новейших модульных комплексов для отбора кандидатов на контрактную службу - это должно привлечь на службу молодых людей из отдаленных городов и сел.
"Сегодня комплекс уже принят на снабжение, и первые пять образцов поступили в пункты отбора Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Хабаровска, а также парка "Патриот". В текущем году планируются к поставке еще 14", - сообщил в среду на дне военной приемки статс-секретарь - замминистра обороны генерал армии Николай Панков.
По его словам, такие комплексы "позволят расширить географию агитационного воздействия" и "привлечь на службу по контракту граждан из отдаленных населенных пунктов".
Впервые прототип комплекса представили на форуме "Армия-2015". Военачальники одобрили разработку, и их пожелания учли при дальнейшей разработке.
"Отличительными особенностями комплекса являются модульное исполнение, высокая проходимость и автономность", - отметил Панков.
Комплекс состоит из мобильного модуля отбора и информационно-сценического модуля. Первый представляет собой съемный кузов-контейнер, установленный на шасси автомобиля повышенной проходимости. В комплект поставки входит необходимая мебель, офисное оборудование и информационный терминал.
Информационно-сценический модуль размещен на автоприцепе и состоит из кузова-контейнера, трансформируемого в сцену с операторским отсеком, системы аудиовизуального и светового сопровождения, системы электропитания, микроклимата и освещения.
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26.07.2017
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