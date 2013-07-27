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Патрушев обсудил перспективы взаимодействия с Китаем по ВТС

27.07.2017 РИА Новости 427 0
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Встреча с участием Николая Патрушева в Пекине. 26 июля 2017
Встреча с участием Николая Патрушева в Пекине. 26 июля 2017
Источник: © РИА Новости / аткогло Анна

ПЕКИН, 26 июл - РИА Новости, Анна Раткогло. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в среду в ходе встречи с членом Госсовета КНР Ян Цзечи обсудил перспективы военного и военно-технического сотрудничества России и Китая, а также сложную ситуацию на Корейском полуострове и вопросы безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В среду Патрушев и Ян Цзечи проводят российско-китайские консультации по вопросам стратегической стабильности, в которых принимают участие представители Минобороны РФ, МИД России, администрации президента и аппарата Совбеза.

"Хочу подчеркнуть важность регулярных встреч на высшем уровне. Международная и региональная безопасность развиваются исключительно динамично, поэтому то, что мы встречаемся регулярно, способствует взаимному обмену информацией", - заявил Патрушев.

Ян Цзечи в свою очередь отметил, что "с учетом переговоров на высшем уровне нам важно в дальнейшем наращивать взаимную поддержку в вопросах, затрагивающих взаимные интересы обеих стран, активировать взаимодействие и координацию в двусторонних и многосторонних форматах в интересах достижения новых результатов, продвижении китайско-российских отношений".

Стороны обсудили особое внимание к ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также взаимодействию России и Китая на международной арене, в том числе и в международных форматах на площадках ООН, ШОС, БРИКС.

Консультации по вопросам безопасности проходят регулярно, в том числе и в России. По инициативе Совбеза РФ также проводятся международные встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

Секретарь Совбеза РФ находится в Пекине с трехдневным рабочим визитом, в рамках которого он примет участие в российско-китайских консультациях в рамках механизма по общественной безопасности, юстиции и правопорядку, консультациях по вопросам стратегической стабильности, а также во встрече высоких представителей стран БРИКС.
26.07.2017
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принадлежат РИА Новости
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Минoбороны РФ
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Персоны
Патрушев Николай
Проекты
БРИКС
ШОС

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