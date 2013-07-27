Шойгу: гособоронзаказ по поставкам оружия выполнен более чем на треть
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Выполнение государственного оборонного заказа 2017 года по поставке новых образцов вооружения превысило 34%, по ремонту - 42%, заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.
"На сегодняшний день государственный оборонный заказ выполнен по поставкам новых образцов вооружения на 34,2%, по ремонту - на 42,2%, что свидетельствует об удовлетворительных показателях ритмичности производства предприятий оборонно-промышленного комплекса", - сказал Шойгу на едином дне приемки военной продукции.
Он также отметил, что в целом предприятия промышленности добросовестно выполняют взятые на себя обязательства.
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26.07.2017
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