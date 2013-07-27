Шойгу: гособоронзаказ по поставкам оружия выполнен более чем на треть



Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото

Источник: © РИА Новости / Кирилл Каллиников Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фотоИсточник: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Выполнение государственного оборонного заказа 2017 года по поставке новых образцов вооружения превысило 34%, по ремонту - 42%, заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

"На сегодняшний день государственный оборонный заказ выполнен по поставкам новых образцов вооружения на 34,2%, по ремонту - на 42,2%, что свидетельствует об удовлетворительных показателях ритмичности производства предприятий оборонно-промышленного комплекса", - сказал Шойгу на едином дне приемки военной продукции.

Он также отметил, что в целом предприятия промышленности добросовестно выполняют взятые на себя обязательства.