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Доля современного оружия в российской армии выросла до 58,8%

27.07.2017 РИА Новости 493 0
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Военнослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ
Источник: © РИА Новости / Виталий Тимкив

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Оснащенность Вооруженных сил РФ современным оружием и техникой по итогам января-июня выросла до 58,8%, заявил в среду заместитель министра обороны Юрий Борисов в ходе дня военной приемки.

"С учетом поставленного с начала года вооружения и военной техники, уровень оснащенности войск современными, перспективными образцами в первом полугодии вырос более чем на пять десятых процента и сегодня составляет 58,8%", - сказал замминистра.

Как заявлял в начале года министр обороны Сергей Шойгу, к концу 2017-го этот показатель должен превысить 62%.
26.07.2017
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принадлежат РИА Новости
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Россия
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Минoбороны РФ
Персоны
Борисов Юрий
Шойгу Сергей

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