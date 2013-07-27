Доля современного оружия в российской армии выросла до 58,8%
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Военнослужащие ВС РФ
Источник: © РИА Новости / Виталий Тимкив
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Оснащенность Вооруженных сил РФ современным оружием и техникой по итогам января-июня выросла до 58,8%, заявил в среду заместитель министра обороны Юрий Борисов в ходе дня военной приемки.
"С учетом поставленного с начала года вооружения и военной техники, уровень оснащенности войск современными, перспективными образцами в первом полугодии вырос более чем на пять десятых процента и сегодня составляет 58,8%", - сказал замминистра.
Как заявлял в начале года министр обороны Сергей Шойгу, к концу 2017-го этот показатель должен превысить 62%.
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26.07.2017
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